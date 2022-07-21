ВСУ продолжает обстрел моста в Херсоне американскими ракетами HIMARS

Военно-гражданская администрация Херсонской области заявила, что Вооруженные силы Украины продолжают обстрел моста ракетами американкой реактивной системы залпового огня HIMARS.

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ снова попытались обстрелять Антоновский мост в Херсоне.

Ракеты были выпущены из американской РСЗО HIMARS.

Стремоусов подчеркнул, что ВСУ не первый раз применяют американский РСЗО HIMARS для обстрелов Херсонской области.

По его словам, система ПВО союзных сил только за минувшие сутки сбила 12 ракет, которые разорвались и упали в реку Днепр.

По сообщению администраций Херсонской и Запорожской областей, обстрелы ракетами HIMARS со стороны украинских военных продолжаются уже несколько дней.

Целями выбираются стратегические важные объекты: мосты, развился и другие.

Большинство ракет РСЗО HIMARS удается сбивать местными системами противовоздушной обороны.

На данный момент, повреждения оценивают как не критические, которые можно отремонтировать в короткие сроки.