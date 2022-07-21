МИД России: действия Молдавии могут разморозить конфликт в Приднестровье

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что блокада непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПНР) со стороны Молдавии, может разморозить конфликт.

Алексей Полищук отметил, что если Молдавия и дальше будет действовать исключительно в западных интересах и блокировать непризнанную ПМР, то это может разморозить приднестровский конфликт. По его словам, МИД России считает, что допустить такого сценария нельзя.

Представитель российского МИД отметил, что правительство Молдавии сегодня использует все элементы экономической блокады Приднестровья. Это не просто обостряет отношения между ПМР и Молдавией, но и может вызвать эскалацию приднестровского конфликта.

Весной этого года в Приднестровье произошло несколько инцидентов, связанных со стрельбой. В том числе, нападающие обстреляли местное административное здание из гранатометов и скрылись в неизвестном направлении.

После этих событий МИДы некоторых стран призвали своих граждан покинуть территорию Приднестровья. Тем не менее, никакого обострения и экскалации не произошло, но Молдавия начали использовать, со слов российского МИД, «элементы экономической блокады региона».