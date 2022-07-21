В Москве на лестничной клетке был найден труп генерала ФСБ

В утреннем сообщении телеканала Рен ТВ сообщили, что был найден мертвым отставной генерал ФСБ Евгений Лобачев. Тело было найдено на лестничной клетке. Рядом с ним находился пистолет ТТ.

По сообщению источника, знакомого с ситуацией, передавшего информацию телеканалу, утром 21 июля обнаружили мертвым отставного генерал-майора ФСБ Евгения Лобачева.

Ранее 20 июля, жена отставного офицера обратилась в полицию с заявлением о пропажи мужа. Женщина сообщила правоохранителям, что муж вышел на прогулку и не вернулся домой.

Источник уточняет, что тело нашли на лестничной клетки в доме на Качалинской улице. Рядом с телом правоохранительными органами был найден пистолет ТТ. Больше информации о обстоятельствах смерти пока не поступала, сообщается на сайте телеканала Рен ТВ.

Также из достоверных источников известно, что в последнее время у Лобачева имелись проблемы со здоровьем и некоторые финансовые трудности.

В нынешнем году был обнаружен мертвым ещё один отставной генерал ФСБ. Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев умер в своей квартире на Космодамианской набережной в возрасте 74 лет. Его тело нашли в ночь на 26 мая.

Однако в его случаи признаков насильственной смерти обнаружено не было. По сообщению РЕН ТВ, генерал умер от сердечного приступа.