Премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку, а президент страны ее одобрил.

Сегодня, 21 июля, стало известно обо отставке премьер-министра Италии Марио Драги. Уйти со своего постав ему удалось со второй попытки.

В первый раз после объявления Драги намерения уйти в отставку она не была принята президентом страны.

"Президент Италии принял отставку премьер-министра Марио Драги", - пишут известия.

Сегодня Драги остановил заседание правительства и объявил о намерении покинуть занимаемый пост.

Для Киева отставка Марио Драги станет плохой новостью, пишет "Европейська правда". Итальянский премьер был главным адвокатом Украины и сыграл ключевую роль в предоставлении "незалежной" оружия и статуса кандидата в ЕС.

С началом спецоперации России на Украине политика партии и правительственная политика разошлись еще больше.