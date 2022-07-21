Президент Италии принял отставку премьер-министра Марио Драги
Премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку, а президент страны ее одобрил.
Сегодня, 21 июля, стало известно обо отставке премьер-министра Италии Марио Драги. Уйти со своего постав ему удалось со второй попытки.
В первый раз после объявления Драги намерения уйти в отставку она не была принята президентом страны.
"Президент Италии принял отставку премьер-министра Марио Драги", - пишут известия.
Сегодня Драги остановил заседание правительства и объявил о намерении покинуть занимаемый пост.
Для Киева отставка Марио Драги станет плохой новостью, пишет "Европейська правда". Итальянский премьер был главным адвокатом Украины и сыграл ключевую роль в предоставлении "незалежной" оружия и статуса кандидата в ЕС.
С началом спецоперации России на Украине политика партии и правительственная политика разошлись еще больше.
Опубликовано: Николай Скира
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