Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова обвинила правительство Украины в экспериментах над собственными гражданами страны.

Мария Захарова заявила, что украинское правительство проводит эксперименты над собственными гражданами. Такой была реакция представителя российского МИД на предложение министра обороны Украины Алексея Резникова о тестах нового западного оружия на территории страны.

Захарова подчеркнула, что глава украинского Минобороны «не догадывается, что ВСУ воюют с гражданами Украины». По ее словам, ежедневно Зеленский буквально говорит, что оружие Запада уже протестировано на них и, что они станут теми самыми «подопытными кроликами», на которых будут испытаны новые поставки, в первую очередь оружия из США.

Представитель российского МИД отметила, что «все громкие заявления правительства Украины в последние дни — отработка заданий, поставленных коллективным Западом». Захарова считает, что эти заявления никак не могут отражать реальное волеизъявление украинского народа.

Ранее замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявлял, что ВСУ потопит Черноморский флот России. Его слова прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, который указал на то, что такие изречения только подтверждают правильность решения в начале специальной военной операции.