Из отдела полиции в Красноярске исчезли 500 бутылок изъятого алкоголя
В Красноярске (Россия) из местного отдела полиции бесследно пропали 500 бутылок изъятого алкоголя. Об инциденте сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
По данным регионального Следственного комитета по Красноярскому краю, в Опорном пункте №5 отдела полиции, находились вещественные доказательства по делам о незаконном производстве и обороте алкогольных напитков. Однако при проверке выяснилось, что из отдела исчезли почти 500 изъятых бутылок.
По данным следствия, к пропаже изъятого алкоголя причастен вольнонаемный сотрудники отдела полиции, в обязанности которого входила охрана продукции. При этом он распорядился алкоголем по собственному усмотрению.
Пресс-служба регионального Следственного комитета пока не сообщает подробностей, однако скорее всего вольнонаемный сотрудники отдела полиции Опорного пункта №5 по Красноярску решил подзаработать и продал изъятый полицией алкоголь.
На данный момент следствие дает правовую оценку действиям сотрудники. Возбуждено уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере. Известно, что вольнонаемный сотрудники может возместить ущерб, однако как быть с уничтоженными вещественными доказательствами, следователи пока не знают.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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