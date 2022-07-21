Кадыров заявил о создании лагерей для пленных украинских солдат

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о лагерях для пленных украинских солдат.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о ходе специальной военной операции на территории Украины.

По словам Кадырова, украинские военнослужащие при виде чеченских солдат поднимают руки и сдаются в плен. ;

При этом, отмечает Кадыров, помещают взятых в плен солдат в специализированные лагеря.

"Наши бойцы частенько наведываются в логово нациков и каждый раз возвращаются с ценными трофеями. Те, кто ещё вчера громко клялись истребить всё русское, сейчас безмолвно шагают в лагерь военнопленных", - говорится в сообщении Кадырова.