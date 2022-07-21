В Великобритании вступил в силу запрет импорта российского золота

С 21 июля 2022 года в Великобритании вступил в силу запрет на приобретение российского золота. В следующие несколько месяцев Соединенное Королевство будет отказываться от импорта и других российских товаров.

Так, с 10 августа 2022 года, Великобритания полностью откажется от импорта российского угля, а с 31 декабря 2022 года вступит в силу запрет на поставки в страну нефти и нефтепродуктов из России. Ограничения вводят в рамках европейских и отдельных лондонских санкций в ответ на спецоперацию России в Украине.

Санкции ЕС и Великобритании во многом схоже, однако последняя вводит отдельные санкции в отношении российских юридических и физических лиц. Кроме того, в Соединенном Королевстве замораживают активы российских бизнесменов, которых считают связанными с Кремлем.

В похожей «схеме» санкционного давления участвуют США. Помимо общих санкций коллективного Запада в отношении Российской Федерации, американцы вводят собственные экономические и юридические ограничения, в том числе и на импорт российских энергетических ресурсов.

Специальная военная операция России в Украине началась 24 февраля 2022 года, о проведении сообщил лично российских лидер Владимир Путин. По его словам, спецоперация была начата с целью демилитаризации и денацификации Украины, а также в качестве отклика на просьбу руководителей ДНР и ЛНР помощь территории Донбасса.