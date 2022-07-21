Официальный представитель российского МИД Мария Захарова указала на то, что в Украине усиливается внутриполитическая турбулентность, а экспорт западной демократии оказался несостоятельным.

Захарова считает, что положение ВСУ ухудшается с каждым днем даже несмотря на усиление западной помощи в виде финансирования и поставок вооружение. В конечном итоге, сегодня ощутимо, что экспорт западной демократии в Украину оказался несостоятельным.

Представитель российского МИД указала на то, что внутриполитическая турбулентность в Киеве усиливается все сильнее, а правительство Украины начало борьбу с инакомыслием. При этом уже очевидно, что западная концепция провалилась.

Мария Захарова добавила, что не специальная военная операция России никак не относится к тому, что «экспорт западной демократии на их манер в Украине полностью провалился». В ближайшие пару-тройку лет Украина перестанет быть западноориентированной и натоцентричной, потому что это просто невыгодно.

По словам Захаровой, цена демокртии для Украины слишком велика: «загубленные жизни, разрушенное государство». Речь идет не только об убитых, но и истерзанных и изученных следующих поколениях украинцев.