Захарова: экспорт западной демократии в Украину оказался несостоятельным
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова указала на то, что в Украине усиливается внутриполитическая турбулентность, а экспорт западной демократии оказался несостоятельным.
Захарова считает, что положение ВСУ ухудшается с каждым днем даже несмотря на усиление западной помощи в виде финансирования и поставок вооружение. В конечном итоге, сегодня ощутимо, что экспорт западной демократии в Украину оказался несостоятельным.
Представитель российского МИД указала на то, что внутриполитическая турбулентность в Киеве усиливается все сильнее, а правительство Украины начало борьбу с инакомыслием. При этом уже очевидно, что западная концепция провалилась.
Мария Захарова добавила, что не специальная военная операция России никак не относится к тому, что «экспорт западной демократии на их манер в Украине полностью провалился». В ближайшие пару-тройку лет Украина перестанет быть западноориентированной и натоцентричной, потому что это просто невыгодно.
По словам Захаровой, цена демокртии для Украины слишком велика: «загубленные жизни, разрушенное государство». Речь идет не только об убитых, но и истерзанных и изученных следующих поколениях украинцев.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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