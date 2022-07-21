Отъезд Малахова из России негативно повлиял на рейтинги его передач

Известный ведущий Андрей Малахов огорчился, узнав, что рейтинги его программ упали. Причиной тому стал его отъезд из России.

Телеведущий и журналист Андрей Малахов даже не думал, что его запланированное путешествие за пределами РФ, негативно скажется на популярности его программ. Оказалось, что рейтинги его "детищ" на российских каналах значительно опустились.

Жители России стали реже смотреть программы ведущего. "Песни от всей души" заняли девятую строчку, а передача "Привет, Андрей!" и вовсе оказалось на 14-м месте.

Малахова обогнали его коллеги Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев и другие, работающие на канале "Россия-1". Если ситуация в ближайшее время не выровняется в пользу ведущего, то высокие гонорары ему не светят.

Заметим, что звезда не скрывал от поклонников, что покинул страну, отправившись в отпуск в компании своей супруги и маленького сына.

Фанатов знаменитости расстроила новость о его отъезде. Малахов с семьёй уехал в одну из прибалтийских стран.

Актёру и блогеру Станиславу Садальскому удалось связаться с ведущим и тот сообщил, что поездка была запланирована, а об эмиграции из страны речи не идёт.

Две недели, в начале августа обратно.

Жена Андрея Малахова Наталья Шкулева тоже опровергла сведения об эмиграции. Возлюбленная журналиста сообщила, что поездку семейство запланировало ещё до февральских событий.