Внучка Гурченко осталась одна: возлюбленный бросил её, узнав о беременности

Единственную внучку звезды отечественного кинематографа Людмилы Гурченко Елену Королёву бросил бойфренд, узнав, что та находится в положении.

Елена Королёва - единственная внучка легенды советского кино Людмилы Гурченко. Её бросил избранник, узнав о том, что та находится в ожидании ребёнка.

Женщина поведала о том, что знакома с бывшим возлюбленным долгое время, но поначалу они общались формально, так как оба состояли в отношениях с другими людьми.

Александр, так зовут безответственного мужчину, - военный, внешне похожий на порядочного человека. Красивые ухаживания прекратились сразу, как тот узнал, что будет отцом.

Елена сообщает, что с экс-супругом Павлом у нее сохранились хорошие отношения.

Я прекрасно знаю, что могу ему позвонить, и он как минимум ответит. И прекрасно помню тот момент, когда я ему сообщила, что беременна. Его реакция: "Лен, аборт ты не делаешь, рожаем".

Ранее коллега Людмилы Гурченко Станислав Садальский вспоминал о покойной актрисе в годовщину её смерти.

Актер поведал о последних часах смерти звезды экрана, о чём тому рассказал вдовец актрисы Сергей Сенин.

Оказалось, что за несколько минут до своей кончины Гурченко обсуждала с мужем сценарий картины, где та должна была сниматься.

На протяжении полутора месяцев Людмила Марковна не ходила из-за перелома шейки бедра, а в день смерти встала на ноги.

И вот, через пару часов после такой радостной победы - внезапный, трагический финал. Сережа говорит: сидели, обсуждали сценарий ее нового фильма, она пила чай, ела любимые бутерброды с сыром. А через минуту умерла. Чай еще не остыл, бутерброд недоеден, а человека нет! Страшно.

Людмила Марковна умерла 30 апреля 2011 года в возрасте 75 лет. Причиной кончины артистки стала сердечно-сосудистая недостаточность.