В Кремле и ЦРУ подтвердили хорошее состояния здоровья Путина

Выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института Колорадо (США) директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс подтвердил, что со здоровьем Путина все в порядке.

Уильям Бернс отметил, что в последнее время в сети ходит множество слухов вокруг темы здоровья российского президента Владимира Путина. При этом, насколько известно ЦРУ, его плохое самочувствие сильно преувеличено, а слухи — неофициальная оценка. Он добавил, «насколько мы можем судить, Путин вполне здоров».

Позже у официального представителя Кремля Дмитрия Пескова журналисты поинтересовались, как здоровье у президента России Владимира Путина. Песков ответил, что со здоровьем российского лидера «все нормально».

По словам Пескова, информационные специалисты из Украины, США, Великобритании и других стран в последние месяцы вбрасывают разные утки насчет состояния здоровья президента России. При этом на самом деле с его здоровьем «все нормально».

Ранее выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени» Владимир Путин извинился за кашель и объяснил его тем, что во время поездки в Тегеран накануне, там было очень жарко, а кондиционеры «шуровали» все время.