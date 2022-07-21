Глава ЛНР Леонид Пасечник обвинил Google в пропаганде терроризма

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что «в республике справиться без американской компании Google», однако не уточнил, собирается ли блокировать ее сервисы.

Леонид Пасечник отметил, что американская компания Google целенаправлено пропагандирует террористическую и экстремистскую деятельность. По его словам, в Луганской народной республики справиться и без ее сервисов, однако не уточнил, означает ли это их блокировку.

Компания Google владеет не только поисковым сервисом, но и новостными ресурсами, видеохостингом YouTube и другими приложениями, которые используют во всем мире миллиарды людей на ежедневной основе. Блокировка сервисов компании в ЛНР вызовет серьезные проблемы, например, для студентов.

При этом Пасечник считает, что Google — «это настоящее оружие в руках коллективного Запада». Глава ЛНР сравнил компанию и ее информационную разрушительную силу с реактивными системами залпового огня.

Леонид Пасечник заключил, что количество фейковой информации в поисковой системе Google и сервисах компании огромное количество. При этом экстремистские материалы только увеличивают свое количество и никакие штрафы и решение суда не играют для американцев никакой роли.