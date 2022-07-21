Лукашенко рассказал сколько еще он будет президентом Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, сколько еще он пробудет на своем посту.

Белорусский президент сегодня, 21 июля, во Дворце Независимости в Минске встретился с корреспондентом французского информагентства France Press.

О темах, которые поднимались во время беседы с главой государства, рассказывает телеграм-канал его пресс-службы Пул Первого

Как сообщается, Лукашенко рассказал, сколько еще он пробудет в должности первого президента Республики Беларусь, передает Пул.

При этом подробности интервью обещают показать уже в ближайшее время.

Опубликовано: Николай Скира

 

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