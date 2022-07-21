Лукашенко рассказал, когда в Беларуси наступит настоящая диктатура

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что настоящая диктатура наступит из-за голода.

Президент Беларуси в интервью France Press рассказал о том, когда может наступить настоящая диктатура.

По словам белорусского президента, диктатура может начаться, если наступит голод. Так как интервью брал французский журналист, то Лукашенко добавил, что такое в теории может случиться и во Франции.

"Не дай Бог голод...Вот тогда будет диктатура...И во Франции тоже", - рассказал Александр Лукашенко.

Также Лукашенко отметил, что настоящий голод буквально стучится в двери и отметил, что это реальная угроза миру.

Президент заявил, что он жестко контролирует вопросы сбора урожая. "Нужно собрать все, нужно мобилизоваться", - рассказал Лукашенко.