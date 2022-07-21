Лукашенко рассказал, когда в Беларуси наступит настоящая диктатура
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что настоящая диктатура наступит из-за голода.
Президент Беларуси в интервью France Press рассказал о том, когда может наступить настоящая диктатура.
По словам белорусского президента, диктатура может начаться, если наступит голод. Так как интервью брал французский журналист, то Лукашенко добавил, что такое в теории может случиться и во Франции.
"Не дай Бог голод...Вот тогда будет диктатура...И во Франции тоже", - рассказал Александр Лукашенко.
Также Лукашенко отметил, что настоящий голод буквально стучится в двери и отметил, что это реальная угроза миру.
Президент заявил, что он жестко контролирует вопросы сбора урожая. "Нужно собрать все, нужно мобилизоваться", - рассказал Лукашенко.
Опубликовано: Николай Скира
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