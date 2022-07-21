Лукашенко заявил о необходимости мобилизации в Беларуси

Президент РБ Александр Лукашенко призвал белорусов мобилизоваться для сбора урожая.

Президент Республики Беларусь отметил, что ситуация с продовольствием в мире сейчас крайне непростая. Он напомнил, что из-за голода в мире каждые десять секунд умирает один ребенок.

Поэтому, отметил Лукашенко, необходимо позаботиться о продовольственной безопасности. По словам президента, он жестко контролирует сбор урожая.

Также он добавил, что важно собрать весь урожай. Он призвал белорусов мобилизоваться для более эффективной уборочной кампании.

"Нужно собрать все, нужно мобилизоваться", - рассказал в интервью France Press Александр Лукашенко

.Голод же, отмечает белорусский президент, может привести к появлению настоящей диктатуры, в том числе и во Франции.