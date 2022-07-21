Лукашенко рассказал в интервью AFP, когда в Беларуси начнётся настоящая диктатура

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на критику западными странами политики, которая проводится в Республике Беларусь.

В четверг, 21 июля 2022 года, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко дал интервью французскому информационному агентству Agence France-Press, где высказал своё мнение касательно того, что некоторые западные лидеры называют его диктатором.

Белорусский лидер Лукашенко обратил внимание интервьюера на продовольственный кризис, который охватил всё население планеты, и заявил, что несмотря на всю критику получаемую от Запада, проводимая правительством «жёсткая» политика не изменится, чтобы спасти от голода мирное население Беларуси, которое доверилось Александру Лукашенко, избрав его на пост главы государства.

Помимо этого белорусский президент отметил, что в случае продолжения роста цен и дефицита продуктов питания подобная диктатура начнётся во всех странах мира, так как иногда нужно «диктовать», чтобы завтра было лучше.