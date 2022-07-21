Лукашенко прокомментировал падение Байдена на трапе самолёта

Президент Беларуси Александр Лукашенко был шокирован реакцией Запада после падения главы США Джо Байдена на трапе самолёта.

В четверг, 21 июля 2022 года, глава Беларуси Александр Лукашенко в интервью для новостного агентства Франс Пресс высказал своё недовольство реакцией Западного мира на падение президента Соединённых Штатов Джо Байдена на трапе самолёта.

Лукашенко отметил, что в Беларуси никто не разделил мнение американцев и европейцев касательно забавности произошедшего с Байденом, ведь каждый человек может упасть и это не позволяет устраивать публичную травлю.