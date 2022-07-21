Александр Лукашенко призвал белорусов мобилизоваться для сбора урожая

Президент отметил, что сейчас ситуация с продовольствием в мире крайне непростая и даже сложная. Он напомнил, и то, что на сегодня из-за голода в мире каждые десять секунд умирает один ребенок.

Лукашенко отметил тот факт, что необходимо позаботиться о продовольственной безопасности страны. По его словам, он пристально и жестко контролирует сбор урожая, который очень важен на сегодня.

Также он твердо добавил, что очень важно собрать весь урожай. Он призвал белорусов мобилизоваться для более эффективной уборочной кампании.

"Нужно собрать все, нужно мобилизоваться", - рассказал в интервью France Press Александр Лукашенко

.Голод же, отмечает белорусский президент, может привести к появлению настоящей диктатуры, в том числе и во Франции.