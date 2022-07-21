Депутат Годумы Соловьёв предложил закрыть "Поле чудес" с Якубовичем

Депутат Сергей Соловьёв считает, что нужно закрыть передачу "Поле чудес", так как ведущий шоу Леонид Якубович позволяет себе называть ошибкой приостановку программы "Вечерний Ургант".

Депутат Государственной думы Сергей Соловьев ответил на высказывание ведущего федерального канала Леонида Якубовича по поводу совершённой ошибки.

Звезда экрана уверен,что программу "Вечерний Ургант" закрывать не следовало. Соловьёв, в ответ, предложил остановить программу "Поле чудес", которую уже много лет ведёт Леонид Аркадьевич.

Якубович уверен, что отсутствие в сетке телевещания передач развлекательного характера - это однозначно плохо. Очень огорчило известную личность закрытие "Вечернего Урганта", которое он назвал ошибкой.

Соловьев назвал мнение шоумена странным и выступил с предложением приостановить также трансляцию "Поле чудес".

По-моему, это просто неуважение к подвигу наших военнослужащих. Неправильно сейчас выходить с такими инициативами даже такому уважаемому ведущему как Якубович. Сейчас надо поставить на паузу (развлекательные передачи). Я считаю, что и "Поле чудес" надо поставить на паузу. А что мы потеряем, если кто-то какой-то приз не выиграет? Кофемашину или еще что-то.

Напомним, что ещё в конце февраля "Вечерний Ургант" перестал выходить в эфир после публичного осуждения его ведущим проводимой спецоперации России на Донбассе.

Иван Ургант улетел в Израиль на некоторое время, после вернулся, но мнения своего не изменил.