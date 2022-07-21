Рики Мартин не виновен по делу об инцесте и насилии
21-летний племянник Рики Мартина Деннис Ядиэль Санчес обвинил знаменитого родственника в том, что тот состоял с ним в отношениях. Также обвинитель утверждал, что имело дело насилие в отношении него, в том числе сексуальное.
Знаменитый исполнитель, актер и писатель Рики Мартин из Пуэрто-Рико отстоял свою невиновность в суде, выиграв дело против своего племянника, который выдвинул против знаменитости обвинения в инцесте и насилии.
Знаменитости грозил огромный срок. Закон Пуэрто-Рико очень строг к подобным злодеяниям, по этой причине артист мог провести в заточении остаток своих дней. До 50 лет лишения свободы грозит виновным в инцесте в этом государстве.
Адвокат знаменитости был уверен, что Мартина снимут "грязные обвинения":
Рики Мартин, конечно, никогда не был и никогда не будет вовлечен в какие-либо сексуальные или романтические отношения со своим племянником. Эта идея не только не соответствует действительности, она отвратительна. Мы все надеемся, что этот человек получит помощь, в которой он так срочно нуждается. Но, больше всего, мы с нетерпением ждем, что это ужасное дело будет прекращено, как только судья ознакомится с фактами.
Музыкант выступил в судебной инстанции 21 июля и убедил судью, что не виновен. После этого государственный чиновник снял с всемирно известного певца все обвинения.
21-летний сын сестры Рики Мартина Деннис Ядиэль Санчес обвинил дядю в инцесте, сообщив, что они состояли в отношениях на протяжении 7 месяцев. Поп-певец в ходе судебного разбирательства по делу доказал, что у стороны у его родственника присутствуют проблемы с психикой.
Когда дело против сына сестры было выиграно, племянник Мартина вынужден был отозвать свой иск.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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