Россия возобновила поставки газа в Германию по «Северному потоку-1»

В четверг поставки газа из России в Германию по газопроводу "Северный поток-1" возобновились после 10 дней ремонтных работ, сообщили в агентстве оператора газопровода Nord Stream AG.

Сейчас используется около 30% пропускной способности этого соединения, сообщило Федеральное агентство передающих сетей Германии со ссылкой на сообщение "Газпрома".

"Российская государственная компания объявила в четверг, что поставки газа теперь будут осуществляться в ограниченных масштабах, - заявил глава Федерального агентства по сетям электропередачи Клаус Мюллер.

Агентство Reuters сообщило в понедельник вечером, что "Газпром" не может гарантировать дальнейшие поставки газа по газопроводу "Северный поток-1" потребителям в Европе из-за "чрезвычайных" обстоятельств.

Концерн сослался на так называемую оговорку о форс-мажоре, которая в хозяйственных договорах позволяет стороне освободиться от своих обязательств в связи с чрезвычайными обстоятельствами.

Позиция "Газпрома" вызвала в Германии опасения, что поставки газа могут вообще не возобновиться. Как напоминает агентство AP, на "Северный поток-1" приходится около трети импорта газа в Германию.

С 11 июля в связи с ежегодными профилактическими работами полностью остановлен транспорт газа по НС1. Ранее, в середине июня, "Газпром" сократил объем экспорта газа до 40 % и сослался на отсутствие турбины, обслуживаемой в Канаде.

Канадские власти под давлением правительства в Берлине 17 июля решили отправить турбину в Германию, откуда аппарат должен быть передан в Россию.