Россия возобновила поставки газа в Германию по «Северному потоку-1»
В четверг поставки газа из России в Германию по газопроводу "Северный поток-1" возобновились после 10 дней ремонтных работ, сообщили в агентстве оператора газопровода Nord Stream AG.
Сейчас используется около 30% пропускной способности этого соединения, сообщило Федеральное агентство передающих сетей Германии со ссылкой на сообщение "Газпрома".
"Российская государственная компания объявила в четверг, что поставки газа теперь будут осуществляться в ограниченных масштабах, - заявил глава Федерального агентства по сетям электропередачи Клаус Мюллер.
Агентство Reuters сообщило в понедельник вечером, что "Газпром" не может гарантировать дальнейшие поставки газа по газопроводу "Северный поток-1" потребителям в Европе из-за "чрезвычайных" обстоятельств.
Концерн сослался на так называемую оговорку о форс-мажоре, которая в хозяйственных договорах позволяет стороне освободиться от своих обязательств в связи с чрезвычайными обстоятельствами.
Позиция "Газпрома" вызвала в Германии опасения, что поставки газа могут вообще не возобновиться. Как напоминает агентство AP, на "Северный поток-1" приходится около трети импорта газа в Германию.
С 11 июля в связи с ежегодными профилактическими работами полностью остановлен транспорт газа по НС1. Ранее, в середине июня, "Газпром" сократил объем экспорта газа до 40 % и сослался на отсутствие турбины, обслуживаемой в Канаде.
Канадские власти под давлением правительства в Берлине 17 июля решили отправить турбину в Германию, откуда аппарат должен быть передан в Россию.
Опубликовано: Николай Скира
-
В Китае расследуют дело блогера, которая ела детеныша белой акулы в прямом эфире
Китайская полиция начала расследование в отношении местного кулинарного блогера Тизи. Она показала в прямом эфире, как есть детеныша большой белой акулы. Этот вид находится под угрозой исчезновения.Подробнее...
-
Тест Джо Байдена на коронавирус оказался положительным, президент США начал лечение
Белый дом сообщает, что тест президента США на коронавирус оказался положительным. По информации пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, Джо Байден продолжит работать удаленно из своей резиденции.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Найденные в Африке останки морского беспозвоночного назвали в честь Зеленского
Александр Лукашенко призвал Украину смириться с потерей земель
Постпреды Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России
Россия возобновила поставки газа в Германию по «Северному потоку-1»
Сирия объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной