Александр Лукашенко призвал Украину смириться с потерей земель

В интервью агентству AFP президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил страны Запада в эскалации конфликта на Украине.

Он сказал, что необходимо остановить эти действия, чтобы избежать ядерной войны.

"Запад хотел начать конфликт с Россией и спровоцировать эту войну. Если бы Россия не вмешалась в дела Украины, страны НАТО организовались бы и ударили по России", - считает Лукашенко.

По словам белорусского лидера, настало "идеальное время" для завершения конфликта на "хороших для Украины условиях".

"Все зависит от Киева... Этот конфликт можно закончить на приемлемых для Украины условиях", - пояснил он.

Говоря эти слова, Лукашенко призвал Украину смириться с потерей земель, которые уже находились под контролем Российской Федерации. По его мнению, "поздно" обсуждать этот вопрос.

В конце интервью белорусский диктатор добавил, что Россия "еще не использовала все силы, которые могла бы использовать в Украине".