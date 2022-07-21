Александр Лукашенко призвал Украину смириться с потерей земель
В интервью агентству AFP президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил страны Запада в эскалации конфликта на Украине.
Он сказал, что необходимо остановить эти действия, чтобы избежать ядерной войны.
"Запад хотел начать конфликт с Россией и спровоцировать эту войну. Если бы Россия не вмешалась в дела Украины, страны НАТО организовались бы и ударили по России", - считает Лукашенко.
По словам белорусского лидера, настало "идеальное время" для завершения конфликта на "хороших для Украины условиях".
"Все зависит от Киева... Этот конфликт можно закончить на приемлемых для Украины условиях", - пояснил он.
Говоря эти слова, Лукашенко призвал Украину смириться с потерей земель, которые уже находились под контролем Российской Федерации. По его мнению, "поздно" обсуждать этот вопрос.
В конце интервью белорусский диктатор добавил, что Россия "еще не использовала все силы, которые могла бы использовать в Украине".
Опубликовано: Николай Скира
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