В Белом Доме объяснили заявление Байдена о том, что он болен раком

Джо Байден во время выступления признался, что у него рак. Белый дом быстро отреагировал на слова президента и опроверг информацию. По данным пресс-службы, произошла ошибка.

Джо Байден в среду, 20 июля, в Сомерсете, штат Массачусетс, рассказал об изменении климата и глобальном потеплении. Президент назвал проблему «актуальной угрозой».

«Это чрезвычайная ситуация, и я буду смотреть на это таким образом», — сказал он, критикуя республиканцев и обвиняя их в невежестве.

Однако не это привлекло внимание СМИ. Во время своего выступления президент упомянул о выбросах нефтеперерабатывающего завода недалеко от дома его семьи в Клеймонте, штат Делавэр. По его словам, они несут ответственность за повсеместное загрязнение местности.

«Вот почему я и многие другие люди, с которыми я вырос, больны раком, и почему долгое время в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — сказал Байден, которого процитировало издание The New York Post.

Газета написала, что неясно, почему он использовал настоящее время, чтобы описать свой опыт с раком. Однако стоит обратить внимание на возраст президента — 79-летний Байден является старейшим лидером США в истории. Как отмечает The New York Post, критики часто указывают на лингвистические ошибки и оплошности политика, которые он допускал годами, и обсуждают его умственные способности.

Белый дом отреагировал быстро, объяснив, что Джо Байден имел в виду диагноз «доброкачественные новообразования на коже», которым страдал американский президент до вступления в должность.

Доктор Кевин О'Коннор опубликовал отчет о состоянии здоровья американского лидера в 2021 году. Он не указал, что тот страдал каким-либо видом рака. Кроме того, он заявил, что диагностированные новообразования на коже были вызваны воздействием солнца, а не контактом с химическими веществами.