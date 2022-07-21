Гладков попросил жителей Белгородской области не сбивать беспилотники самостоятельно
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков обратился к жителям региона с просьбой не сбивать самостоятельно беспилотники.
В четверг, 21 июля 2022 года, глава Белгородской области Вячеслав Гладков провёл прямой эфир в социальной сети «Вконтакте» в формате вопрос-ответ, где отвечал на волнующие граждан проблемы.
Во время общения с местными жителями, Гладков, отвечая на вопрос белгородки Екатерины о БПЛА, заявил, что ни в коем случае нельзя самостоятельно попытаться ликвидировать беспилотный летательный аппарат, ведь это, во-первых может быть опасно, а во-вторых беспилотник может принадлежать ВС РФ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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