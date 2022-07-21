Гладков попросил жителей Белгородской области не сбивать беспилотники самостоятельно

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков обратился к жителям региона с просьбой не сбивать самостоятельно беспилотники.

В четверг, 21 июля 2022 года, глава Белгородской области Вячеслав Гладков провёл прямой эфир в социальной сети «Вконтакте» в формате вопрос-ответ, где отвечал на волнующие граждан проблемы.

Во время общения с местными жителями, Гладков, отвечая на вопрос белгородки Екатерины о БПЛА, заявил, что ни в коем случае нельзя самостоятельно попытаться ликвидировать беспилотный летательный аппарат, ведь это, во-первых может быть опасно, а во-вторых беспилотник может принадлежать ВС РФ.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 