Гладков попросил жителей Белгородской области не сбивать беспилотники самостоятельно

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков обратился к жителям региона с просьбой не сбивать самостоятельно беспилотники.

В четверг, 21 июля 2022 года, глава Белгородской области Вячеслав Гладков провёл прямой эфир в социальной сети «Вконтакте» в формате вопрос-ответ, где отвечал на волнующие граждан проблемы.

Во время общения с местными жителями, Гладков, отвечая на вопрос белгородки Екатерины о БПЛА, заявил, что ни в коем случае нельзя самостоятельно попытаться ликвидировать беспилотный летательный аппарат, ведь это, во-первых может быть опасно, а во-вторых беспилотник может принадлежать ВС РФ.