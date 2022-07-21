Кадыров: морпехи ВСУ бастуют из-за случая убийства солдата командованием
Рамзан Кадыров рассказал о случае убийства морпеха ВСУ собственным командованием и последовавшим недовольством личного состава бригады.
Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение солдат 36-ой бригады морской пехоты армии Украины, в котором военные сообщают, что их командование до смерти избило солдата. В видео украинские морпехи утверждают, что глубоко шокированы случаем и просят Владимира Зеленского разобраться в произошедшем.
По словам Кадырова, боевой дух армии Украины падает не только от успешных действий российских войск, но и от неправильных решений собственных командиров.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Кадыров: морпехи ВСУ бастуют из-за случая убийства солдата командованием
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