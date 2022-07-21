Лукашенко исключил появление ядерного оружия в Беларуси

Александр Лукашенко утверждает, что Беларуси не нужно собственное ядерное оружие.

В интервью зарубежной газете "Фрнас Пресс" Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не нуждается в разработке или наличии собственного ядерного оружия, хотя ранее белорусский лидер обсуждал такую возможность с Владимиром Путиным, ссылаясь на то, что в стране существуют шахты для пуска подобных боеприпасов.

По мнению Александра Лукашенко, для обеспечения национальной безопасности Беларуси достаточно того факта, что ядерное оружие есть у России.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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