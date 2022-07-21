Лукашенко: Беларусь де-факто признала ДНР, ЛНР и Крым в составе России
Александр Лукашенко заявил о признании независимости республик Донбасса и Крыма российским со стороны Беларуси.
21 июля Александр Лукашенко дал интервью агентству "Франс Пресс", где публично заявил, что Беларусь уже де-факто признала Крым частью России, а ДНР и ЛНР - независимыми государственными формированиями. По мнению Лукашенко, достаточно того факта, что Минск официально сотрудничает с данными регионами.
Вместе с тем Александр Лукашенко допустил, что Беларусь официально признает независимость ДНР и ЛНР, а также легитимность вхождения Крыма в состав РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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