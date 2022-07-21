В Нью-Йорке подтвержден первый случай заболевая полиомиелитом почти за десятилетие

В министерстве здравоохранения Нью-Йорка подтвердили случай заболевания полиомиелитом в округе Рокленд, что может стать первым известным случаем инфицирования в США с 1979 года.

Департамент здравоохранения Нью-Йорка сообщает, что случай, по-видимому, произошел от инфицированного человека, который получил пероральную вакцину против полиомиелита, которая не вводилась в США с 2000 года.

Это говорит о том, что вирус, возможно, возник за пределами страны. Власти также призвали врачей и госслужащих штата и округа с повышенным вниманием следить за возможными новыми случаями заражения.

По словам представителей здравоохранения, полиомиелит обычно попадает через рот или через дыхательные пути. Полиомиелит является очень заразным вирусам, который поражает нервную систему, проявляясь такими симптомами, как мышечная усталость и слабость с гриппоподобными симптомами, такими как лихорадка и головная боль.

Национальная программа вакцинирования, последовавшая за успехом изобретённой в 1952 году вакцины, резко сократила число случаев заболевания полиомиелитом в последующие десятилетия, причем последние случаи естественного происхождения были зарегистрированы в 1979 году.

Последний известный случай заболевания в США был зарегистрирован Центрами по контролю и профилактике заболеваний в 2013 году.

Вакцины от полиомиелита уже давно используется как часть школьного расписания иммунизации для всех американских детей.