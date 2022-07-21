Байден планирует переговоры с Си Цзиньпином и сомневается, что Пелоси нужно ехать на Тайвань

Президент Джо Байден заявил, что в ближайшие 10 дней планирует поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином.

Речь идет о телефонном звонке или видеоконференции, которая будет первым общением глав государств за четыре месяца.

Оно пройдет на фоне напряженности в отношении статуса Тайваня и рассмотрения администрацией Белого дома возможностей снижения импортных пошлин на товары из Китая. Эта мера может снизить инфляционное давление на американскую экономику.

Выступая перед журналистами, Байден отметил, что военные считают поездку спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Пелоси планировала посетить Тайвань в следующем месяце . Это будет первый визит в страну спикера Палаты представителей после Ньюта Гингрича за 25 лет.

Ранее Пекин пообещал жесткую и решительную реакцию, если такой визит состоится. На Тайване заявил, что у них нет такой информации. Офис Пелоси отказался от комментариев из соображений безопасности.

Китай считает демократически управляемый остров своей территорией, и этот вопрос является постоянным раздражителем в отношениях между Пекином и Вашингтоном.

Ранее военные корабли США совершали транзит через Тайваньский пролив еще во вторник, что вызвало гнев Пекина, который в этом месяце направил бойцов через срединную линию пролива после визита в Тайбэй сенатора США Рика Скотта.