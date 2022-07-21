Дачники рассказали, почему на яблоне появляются гнилые плоды

Гниение яблок на дереве — одна из распространенных проблем, с которыми сталкивается садовод. Чтобы спасти урожай, важно сразу выявить причину недуга и начать лечение растения.

Наиболее распространенными являются следующие:

монилиоз;

хлороз;

парша;

мухосед.

Монилиоз:

Или плодовая гниль — опасное грибковое заболевание, способное уничтожить весь урожай. Болезнь распространенная, с ней сталкивается практически каждый садовод.

Пораженные монилиозом плоды приобретают коричневый цвет и покрываются серым налетом — спорами гриба. Если своевременно их не удалить, пострадает весь плодовый сад. Поскольку споры гриба переносятся на здоровые деревья при помощи ветра, птицами и насекомыми.

Монилиоз появляется в первую очередь на тех яблоках, которые были повреждены насекомыми или на них имелись трещины. Наиболее оптимальные условия для его развития — теплая, влажная погода. Тогда грибок развивается очень быстро и его практически невозможно остановить.

Борьба с этим опасным заболеванием делится на три этапа. Сразу, как только были обнаружены первые пораженные плоды, прибегают к химическим средствам:

бордоская жидкость 1 %;

коллоидная сера;

суспензия цирама;

цинеба.

Выбранный препарат разводят в воде согласно инструкции. Опытные садоводы рекомендуют подготавливать смесь 2 раза в сезон — после цветения и повторно через 12 дней. Погоду для обработки выбирают сухую, безветренную.

Удаляют пораженные плоды на дереве и уже опавшие.

Профилактика:

Чтобы избежать монилиоза, прибегают к мерам профилактики. В этом случае используют растительные или химические препараты.

Само дерево осматривают:

Удаляют и зачищают отслоившуюся кору.

Обрезают сломанные ветки.

Раны дезинфицируют и закрывают садовым варом.

Если на плодах появляются черные точки, то это может свидетельствовать о:

Недостаточном количестве железа. Это становится причиной появления и развития хлороза. Сначала бледнеют, желтеют и покрываются черными пятнами листья. Затем те же признаки обнаруживают и на плодах.

Если черные пятна имеют коричневую окантовку, то это парша. Она также поражает листья, а затем возникает на яблоках. Заболевание грибковое, активно развивается и быстро распространяется в условиях сильной влажности и высокой температуры. Парша не только уничтожает урожай, но и способствует появлению опасных вредителей.

В подобных условиях и при сильно загущенной кроне появляется мухосед. Грибковому заболеванию особенно подвергаются старые яблони.

Способы борьбы:

Чтобы избежать хлороза, яблони своевременно подкармливают железосодержащими составами. На одно растение требуется не менее 300 г железного купороса, разведенного в мягкой, отстоявшейся воде.

Раствором тщательно проливают приствольный круг в осенний период. Весной прибегают к опрыскиванию слабым раствором. Для этого берут 50 г препарата на ведро воды.

Чтобы избавиться от парши, под деревьями тщательно собирают все опавшие листья и плоды. Затем сжигают. Осенью деревья опрыскивают мочевиной, разведенной в воде, или аммиачной селитрой.

Весной проводят профилактическую обработку сада, чтобы не допустить появления этого опасного заболевания. До того как почки распустятся, деревья опрыскивают бордоской жидкостью. Используют 300 г препарата на 10 л воды.

Эффективность в борьбе с паршой показали фунгициды, такие как «Скор» и «Хомус». Для улучшения действия средства чередуют.

Профилактическими меры против мухоседа являются следующие:

Своевременная санитарная обрезка сломанных, подгнивших веток, а также неправильно растущих или с признаками заболевания.

Умеренная влажность на участке.

Правильная дозировка азотсодержащих составов.

Мухосед не повредит яблоню, если ее крона хорошо проветривается, ветки не трутся друг о друга, травмируя кору.

Соблюдение правил агротехники и своевременное оказание помощи растениям спасет плодовый сад от появления и развития опасных заболеваний.