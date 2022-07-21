Дачники рассказали, как выращивать жимолость и ухаживать за ней

Жимолость – новая культура, которая не так давно появилась на наших широтах.

В последнее время жимолость становится все более популярной во многих регионах России и на это есть ряд причин:

Жимолость достаточно неприхотлива в выращивании.

Это растение сильно не разрастается.

Ствол не имеет колючек.

Небольшая обрезка требуется дереву в первые годы после посадки.

Быстро начинает плодоносить.

Главное правило посадки растения – успеть посадить в то время, когда растение находится в покое. Вегетация у жимолости начинается уже весной при температуре +3 градуса и продолжается до середины лета.

Росток жимолости очень нежный и не потерпит некоторых условий, их надо стараться избегать. Например:

Температура выше +32 градусов или ниже +10.

Если все еще сохраняется вероятность ночных заморозков.

Прямые солнечные лучи плохо переносят молодые саженцы.

Сильный ветер также противопоказан молодому растению.

Если вы решили посадить жимолость весной, то делайте это, как можно быстрее, но учитывайте тот факт, что ночных заморозков тоже быть не должно. Более долгие световые дни и высокие температуры хорошо скажутся на приживаемости растения к новым условиям.

Иногда бывает так, что только что посаженные саженцы могут зацвести весной, но. Как правило, растению требуется пару лет для начала плодоношения.

Запомните: жимолость нельзя сажать в открытый грунт на участке в мае. Дело все в том, что именно в этот период у растения проходит активная стадия вегетации, все почки могут осыпаться, а вы останетесь без урожая.

Если вы пропустили весенний период и не успели посадить растение, не расстраивайтесь. Вы всегда можете сделать это осенью. Период вегетации у жимолости заканчивается уже в июле, а значит растение входит в состояние покоя.

Хотя световые дни короче, но температура почвы не такая высокая и вполне подходит для посадки. У осенней посадки жимолости есть преимущество.

Оно заключается в том, что посаженный куст “закалится” перед зимними холодами, а весной раньше выйдет из состояния покоя весной. Это позволит растению быть более устойчивым к внешним воздействиям климата.

Саженцы жимолости обладают хорошей приживаемостью, почти 95%. Культура достаточно морозостойкая, способная перенести зиму без проблем.

Перед посадкой грунт лучше подготовить заранее. Для этого надо тщательно удалить все сорняки, почву хорошо перекопать и внести органические удобрения. Хорошо подойдет перегной или компост.

Это придаст растению дополнительных жизненных сил, так как органические удобрения обладают всеми питательными веществами, так необходимыми растению в первый год после посадки.

Лунку надо делать достаточно широкую и глубокую. Туда должен будет поместиться весь ком земли с корнями и еще остаться место для их разрастания. Если вы являетесь обладателем глинистого типа почвы, то в лунку лучше высыпать дренаж из мелких камней или измельченного белого кирпича.