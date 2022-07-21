Драка двух семей в американском Диснейленде повергла парк в хаос
Ссора двух семей в американском Диснейленде неожиданно переросла в тотальную драку, которая продолжалась, пока работники парка не прекратили ее.
По информации Daily Mail, гостя парка стояла в очереди в Mickey's PhilharMagic. В какой-то момент она вспомнила, что забыла телефон в машине.
Она вышла из очереди и пошла за телефоном, в то время как ее семья осталась. Когда женщина вернулась, другая семья попыталась помешать ей вернуться в очередь.
После этого представители первой семьи дождались вторую в сторонке и предъявили претензии. Один из них заявил, что ему не нравится, когда толкают его младшую сестру.
После этого ссора вдруг переросла в такую драку, что пришлось вмешаться сотрудникам службы безопасности парка и даже полицейским.
Один из участников потасовки был госпитализирован с рваной раной на лице. Остальные получили синяки и царапины.
Офис шерифа округа Ориндж сообщил, что три человека были арестованы за нанесение побоев. Видео инцидента появились в социальных сетях, но впоследствии их удалили.
Это не первая драка в Диснейленде в этом году. Ранее мужчина устроил потасовку с другими посетителями, когда они пытались занять место перед фейерверком. Его жена во время драки ударилась головой о землю и получила кровоизлияние в мозг.
Опубликовано: Светлана Репина
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