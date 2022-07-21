Драка двух семей в американском Диснейленде повергла парк в хаос

Ссора двух семей в американском Диснейленде неожиданно переросла в тотальную драку, которая продолжалась, пока работники парка не прекратили ее.

По информации Daily Mail, гостя парка стояла в очереди в Mickey's PhilharMagic. В какой-то момент она вспомнила, что забыла телефон в машине.

Она вышла из очереди и пошла за телефоном, в то время как ее семья осталась. Когда женщина вернулась, другая семья попыталась помешать ей вернуться в очередь.

После этого представители первой семьи дождались вторую в сторонке и предъявили претензии. Один из них заявил, что ему не нравится, когда толкают его младшую сестру.

После этого ссора вдруг переросла в такую драку, что пришлось вмешаться сотрудникам службы безопасности парка и даже полицейским.

Один из участников потасовки был госпитализирован с рваной раной на лице. Остальные получили синяки и царапины.

Офис шерифа округа Ориндж сообщил, что три человека были арестованы за нанесение побоев. Видео инцидента появились в социальных сетях, но впоследствии их удалили.

Это не первая драка в Диснейленде в этом году. Ранее мужчина устроил потасовку с другими посетителями, когда они пытались занять место перед фейерверком. Его жена во время драки ударилась головой о землю и получила кровоизлияние в мозг.