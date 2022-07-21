Дачники рассказали, как без ошибок оформить дачный участок

Ландшафтное проектирование очень популярно сегодня. Каждый владелец загородного участка мечтает о том, чтобы он участок выглядел современно и гармонично.

Ошибка №1. Растения посажены в хаотичном порядке:

Зачастую владельцы дачных участков отправляются на ярмарку и покупают всевозможные растения, которые им понравились. Они не очень-то и задумываются, где они будут их сажать.

Это все происходит по принципу: “посажу где-нибудь”. Это неправильная позиция. Сначала надо изучить климатические особенности региона, нарисовать план возможных растений. Для этого можно предварительно полистать модные журналы или ознакомиться со специализированными сайтами.

При планировании посадки деревьев и кустарников запомните следующее:

Высокорослые деревья надо сажать на расстоянии 4 метров друг от друга и 3 метров от забора.

Кустарники должны выдерживать расстояние от 2 метров между собой и 1,5 метра от забора.

Ошибка № 2. Архитектура не всегда сочетается с посадками:

При выборе растений обязательно надо учитывать форму и цвет дачных построек. Например, если у вас высокий дом, то растения также должны быть высокими и с пышной кроной. Высокое строение нелепо будет смотреться среди низкорослых растений. И наоборот, маленький домик будет хорошо смотреться в окружении невысоких деревьев и кустарников.

Про цвет строений также не следует забывать. Если строение более темных оттенков: коричневые, зеленые, синие, то рядом лучше сажать светлые растения. Они будут освежать участок и создавать контраст. И наоборот, когда дом выполнен в светлых тонах, то рядом будет хорошо смотреться темно-зеленая растительность.

Ошибка № 3. Множество клумб по всему участку:

Не так страшно, когда клумбы делают прямоугольной или квадратной формы. Но вот их разбросанность по саду без привязки к чему-то конкретному смотрится еще хуже. В неправильно расположенных клумбах нет особой красоты и нужды, они способны только раздражать окружающих, так как будут создавать помехи во время передвижения по участку.

Поэтому при создании клумб лучше придерживаться следующих правил:

Определить фокусную точку для клумбы. Это такое место, где клумба будет сразу видна тем, кто попадает к вам на участок.

Формирование клумбы около зоны отдыха, беседки или около окон дома будет прекрасным и нужным решением.

Обязательно учитывайте форму клумбы и форму дорожек. Они должны сочетаться и быть в одном стиле.

Ошибка № 4. Множество цветов разной масти:

Очень часто садоводы не задумываются о сочетаемости цветов и пытаются высадить все в одно место. Лишь бы всегда что-то цвело с весны по осень. Такое планирование посадки цветов неправильное и неграмотное.

Поэтому свою клумбу лучше продумать заранее. Надо учитывать два принципа: сроки цветения и цветовую гамму. Первый принцип поможет сделать так, чтобы клумба цвела весь дачный сезон и радовала глаз. Второй принцип можно реализовать двумя способами: по контрастному типу и по монохромному типу.

Ошибка № 5. Не высаживайте высокорослые растения на переднем плане:

Часто дачники не задумываются, что высокорослые растения не надо сажать на переднем плане. Чтобы клумба выглядела органично придерживайтесь принципа от большего к меньшему. Иначе прекрасные и красочные цветы останутся в тени высоких хвойников, а вы не сможете наслаждаться их красотой.

Надеюсь, что мои советы пригодятся вам при оформлении вашего дачного участка. Поделитесь в комментариях своим опытом и вашей самой глупой ошибкой, которую вы допустили при оформлении дачного участка.