Евросоюз снял практически все свои заказы на одну из вакцин против коронавируса

По информации Reuters, Евросоюз отказался практически от всех своих заказов на вакцину от коронавируса французской компании Valneva. Ранее ЕС планировал приобрести 60 млн доз.

В ноябре прошлого года было заключено соглашение о поставке вакцины, причем первые 27 млн доз должны были поступить в страны Европы в этом году.

Однако вакцина получила одобрение только в июне 2022 года с большой задержкой. В настоящее время страны ЕС хорошо обеспечены другими препаратами, а темпы вакцинации замедлились.

Теперь ЕС готов покупать у Valneva только 1,25 млн доз с поставкой в августе и сентябре. Такое же количество может быть заказано до конца года.

Сейчас французская компания приостановила производство и заявила, что будет инвестировать в вакцину против коронавируса второго поколения при условии, если ей удастся заключить сделки с другими клиентами и получить необходимое финансирование.

В прошлом году Великобритания расторгла контракт на вакцину Valneva. В препарате используется технология, которая десятилетиями применялась для прививок от полиомиелита, гриппа и гепатита.

Valneva сделала ставку на то, что ее препарат привлечет людей, которые отказываются от вакцин с использованием новых технологий.

Тем временем регулирующие органы в Европе начали рассмотрение вариантов вакцин, которые могут быть готовы в конце этого года и смогут защищать от новых подвариантов COVID-19.