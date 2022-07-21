Огородники рассказали о лучших народных средств для подкормки томатов

Для подкормки томатов большинство огородников приобретает уже готовые органические или неорганические удобрения, повсеместно продающиеся в специализированных садовых магазинах.

Чем можно подкармливать помидоры в домашних условиях?

Внесение полезных удобрений в грунт — залог хорошего развития, роста, цветения и высокой урожайности любой овощной культуры. Томаты, как и все виды пасленовых, нуждаются в достаточном количестве минеральных веществ на протяжении всего вегетационного периода и после него.

Для изготовления натуральных удобрений дачники чаще всего используют:

йод

навоз

коровяк

крапиву

дрожжи

куриный помет

древесную золу

яичную скорлупу

банановые шкурки

Первую подкормку помидоров проводят спустя 15 дней после высадки молодой рассады в открытый грунт. На начальном этапе, растениям потребуется много азота для наращивания зеленой массы, больше всего которого содержится в крапиве и дрожжах.

Позднее, их удобряют навозом, коровяком или же древесной золой для формирования цветков и жизнеспособных завязей овощей. Для предупреждения фитофтороза и ускорения созревания плодов, томаты обрабатывают йодом, растворяя его 4 капли спиртовой настойки в 10 л воды.

Как удобрять рассаду томатов при помощи натуральных подкормок?

Для достижения наилучших результатов, необходимо подкармливать и рассаду томатов еще задолго до ее высадки в открытый грунт. Правда, делать это нужно очень осторожно, чтобы не «сжечь» растения переизбытком важных микроэлементов.

С первых дней жизни рассады, в грунт с помидорами можно добавить немного настоя из банановых шкурок. Для этого, в банку с теплой водой кладут кожуру от 2-3 бананов, давая ей постоять в течение трех дней. Полученным настоем поливают растения примерно 2 раза в неделю.

Также, отличный эффект при выращивании молодых томатов дают удобрения, сделанные на основе яичной скорлупы.

Скорлупу от 3-4 яиц настаивают в 3 л воды на 3 дня, а затем этим раствором поливают рассаду каждые 3-5 дней. 90% яичной скорлупы составляет кальций, позволяющий растениям быть более крепкими и неуязвимыми к болезням и неблагоприятным факторам окружающей среды.