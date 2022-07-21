Огородники рассказали о лучших народных средств для подкормки томатов
Для подкормки томатов большинство огородников приобретает уже готовые органические или неорганические удобрения, повсеместно продающиеся в специализированных садовых магазинах.
Чем можно подкармливать помидоры в домашних условиях?
Внесение полезных удобрений в грунт — залог хорошего развития, роста, цветения и высокой урожайности любой овощной культуры. Томаты, как и все виды пасленовых, нуждаются в достаточном количестве минеральных веществ на протяжении всего вегетационного периода и после него.
Для изготовления натуральных удобрений дачники чаще всего используют:
йод
навоз
коровяк
крапиву
дрожжи
куриный помет
древесную золу
яичную скорлупу
банановые шкурки
Первую подкормку помидоров проводят спустя 15 дней после высадки молодой рассады в открытый грунт. На начальном этапе, растениям потребуется много азота для наращивания зеленой массы, больше всего которого содержится в крапиве и дрожжах.
Позднее, их удобряют навозом, коровяком или же древесной золой для формирования цветков и жизнеспособных завязей овощей. Для предупреждения фитофтороза и ускорения созревания плодов, томаты обрабатывают йодом, растворяя его 4 капли спиртовой настойки в 10 л воды.
Как удобрять рассаду томатов при помощи натуральных подкормок?
Для достижения наилучших результатов, необходимо подкармливать и рассаду томатов еще задолго до ее высадки в открытый грунт. Правда, делать это нужно очень осторожно, чтобы не «сжечь» растения переизбытком важных микроэлементов.
С первых дней жизни рассады, в грунт с помидорами можно добавить немного настоя из банановых шкурок. Для этого, в банку с теплой водой кладут кожуру от 2-3 бананов, давая ей постоять в течение трех дней. Полученным настоем поливают растения примерно 2 раза в неделю.
Также, отличный эффект при выращивании молодых томатов дают удобрения, сделанные на основе яичной скорлупы.
Скорлупу от 3-4 яиц настаивают в 3 л воды на 3 дня, а затем этим раствором поливают рассаду каждые 3-5 дней. 90% яичной скорлупы составляет кальций, позволяющий растениям быть более крепкими и неуязвимыми к болезням и неблагоприятным факторам окружающей среды.
Опубликовано: Ангелина Крент
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