Огородники рассказали, как необходимо удобрять огурцы “фитоспорином”

Этот популярный препарат фунгицидной группы знаком многим садоводам, а применять его можно на разных стадиях жизненного цикла культуры.

Общие сведения о препарате:

Фитоспорин относится к биологическим фунгицидам, разработанным для профилактики и лечения садовых культур от широкого перечня распространенных заболеваний. Эффективность средства объясняется присутствием в составе биологических спор и гуминовых кислот.

Если рассматривать применение «фитоспорина» конкретно для огурцов, можно отметить следующие позитивные свойства:

Препарат эффективен против антракноза.

Оливковой пятнистости.

Мучнистой росы.

Разного рода гнили плодов.

Предотвращает атаки вредоносных насекомых.

Восстанавливает микрофлору грунта и косвенно выступает стимулятором роста.

Главным преимуществом препарата считается его нетоксичность. «Фитоспорин» можно смело применять на протяжении всего сезона.

Оптимальная дозировка препарата в открытом грунте — 10 литров на квадратный метр. В тепличных условиях 10 литров хватит на 3 квадратных метра. В открытом грунте огурцы можно обрабатывать раз в неделю. В тепличных условиях достаточно проводить обработку раз в пару недель.

Чтобы подготовить средство к обработке, важно придерживаться некоторых общих правил:

Раствор на основе порошка нужно готовить непосредственно за несколько часов до планируемой обработки.

Чтобы действующие вещества раскрыли все свои свойства, концентрату из пасты необходимо дать настояться в течение суток.

Для приготовления концентрата нужно использовать исключительно теплую воду в пропорции 1:2.

Препарат можно использовать для полива культур под корень. Если заболевание уже проявило себя, лучше применять опрыскивания зеленой массы.

Препарат можно использовать для обработки конструкций теплиц.

В открытом грунте к обработкам можно приступать сразу после схода снегового покрова.

Обработки препаратом семян и рассады:

В качестве эффективной дезинфекции семена перед посевом можно замочить в растворе на основе препарата на пару часов. Для выбора нужной пропорции внимательно читайте инструкцию. Норма отличается в зависимости от конкретной формы препарата.

Благоприятно применять «фитоспорин» для профилактики развития корневых болезней рассады. Для этого молодую рассаду также на пару часов нужно замочить в растворе, приготовленном согласно инструкции.

Как скоро после обработки можно употреблять плоды в пищу?

В силу того что «фитоспорин» малотоксичен, опасность для людей он представляет только в случае прямого незащищенного контакта. Обработки допускается проводить непосредственно на этапе плодоношения огурцов. Плоды можно смело употреблять в пищу уже через сутки с момента последней обработки.