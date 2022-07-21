Огородники рассказали, как необходимо удобрять огурцы “фитоспорином”
Этот популярный препарат фунгицидной группы знаком многим садоводам, а применять его можно на разных стадиях жизненного цикла культуры.
Общие сведения о препарате:
Фитоспорин относится к биологическим фунгицидам, разработанным для профилактики и лечения садовых культур от широкого перечня распространенных заболеваний. Эффективность средства объясняется присутствием в составе биологических спор и гуминовых кислот.
Если рассматривать применение «фитоспорина» конкретно для огурцов, можно отметить следующие позитивные свойства:
Препарат эффективен против антракноза.
Оливковой пятнистости.
Мучнистой росы.
Разного рода гнили плодов.
Предотвращает атаки вредоносных насекомых.
Восстанавливает микрофлору грунта и косвенно выступает стимулятором роста.
Главным преимуществом препарата считается его нетоксичность. «Фитоспорин» можно смело применять на протяжении всего сезона.
Оптимальная дозировка препарата в открытом грунте — 10 литров на квадратный метр. В тепличных условиях 10 литров хватит на 3 квадратных метра. В открытом грунте огурцы можно обрабатывать раз в неделю. В тепличных условиях достаточно проводить обработку раз в пару недель.
Чтобы подготовить средство к обработке, важно придерживаться некоторых общих правил:
Раствор на основе порошка нужно готовить непосредственно за несколько часов до планируемой обработки.
Чтобы действующие вещества раскрыли все свои свойства, концентрату из пасты необходимо дать настояться в течение суток.
Для приготовления концентрата нужно использовать исключительно теплую воду в пропорции 1:2.
Препарат можно использовать для полива культур под корень. Если заболевание уже проявило себя, лучше применять опрыскивания зеленой массы.
Препарат можно использовать для обработки конструкций теплиц.
В открытом грунте к обработкам можно приступать сразу после схода снегового покрова.
Обработки препаратом семян и рассады:
В качестве эффективной дезинфекции семена перед посевом можно замочить в растворе на основе препарата на пару часов. Для выбора нужной пропорции внимательно читайте инструкцию. Норма отличается в зависимости от конкретной формы препарата.
Благоприятно применять «фитоспорин» для профилактики развития корневых болезней рассады. Для этого молодую рассаду также на пару часов нужно замочить в растворе, приготовленном согласно инструкции.
Как скоро после обработки можно употреблять плоды в пищу?
В силу того что «фитоспорин» малотоксичен, опасность для людей он представляет только в случае прямого незащищенного контакта. Обработки допускается проводить непосредственно на этапе плодоношения огурцов. Плоды можно смело употреблять в пищу уже через сутки с момента последней обработки.
Опубликовано: Ангелина Крент
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