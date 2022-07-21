Огородники рассказали всё о выращивании лука

Каждому нравится, чтобы в одной статье было отражено все от начала до конца, чтобы не искать нужную информацию по разным источникам.

Выбираем подходящие сорта:

Прежде чем осуществить посадку, я определяюсь с тем, как буду использовать лук.

Так, например, для выгонки на перо использую сорта:

Арзамасский;

Черниговский;

Бессоновский;

Союз;

Спасский.

Репка с высокими вкусовыми качествами, сладкая и сочная, вырастает у таких:

Испанский;

Ретро;

Ялтинский;

Глобо.

Их использую для приготовления салатов и консервации луковых колец.

Для длительного хранения беру сорта:

Фермер поздний;

Тимирязевский;

Ростовский.

Для подзимней посадки рекомендую обратить внимание на такие:

Шекспир;

Даниловский;

Коррадо;

Ред Барон.

Место под посадку:

Культура предпочитает рыхлый, плодородный грунт с нейтральным показателем кислотности. Обращаю внимание, что участок должен находиться на возвышенности и на нем не должно быть застоя влаги, поскольку это приводит к гниению самих головок.

Чтобы получить здоровые растения и хороший урожай, рекомендую соблюдать севооборот. Я не выращиваю лук на одном месте несколько сезонов подряд.

Не размещаю грядку там, где до этого росли:

кукуруза;

чеснок;

подсолнечник.

Размещаю посадку там, где до этого были:

томаты;

капуста;

картофель;

огурцы.

В качестве дополнительной защиты от вредителей, рядом с луком размещаю морковь.

Перед посевом участок для лука предварительно подготавливаю:

Осенью перекапываю на 2 штыка лопаты.

Тщательно выбираю растительные остатки.

Добавляю удобрения: 5 кг перегноя и 50 г суперфосфата на 1 м2.

Весной повторно перекапываю, но уже на глубину максимум 30 см. Вношу небольшое количество комплексных удобрений.

В день посадки делаю бороздки глубиной по 10 см и на расстоянии 20 см друг от друга. Затем поливаю ускорителем роста и только потом высаживаю луковицы, отступая по 10 см. Слегка присыпаю землей.

На что необходимо обратить внимание перед посадкой:

Прежде всего это погодные условия. Весной сажаю лук как только минула угроза возвратных заморозков и почва прогрелась до 5оС.

Осенью — в слегка промерзшую землю, но до наступления постоянных морозов.

Обращаю внимание и на сорта лука:

раннеспелые;

среднеспелые;

позднеспелые.

Сорта, предназначенные для получения луковиц и для выгонки на перо, рекомендую разместить на разных грядках.

Особенности ухода:

Полив осуществляю не чаще 1 раза в неделю. Использую мягкую, теплую воду.

Подкормки делаю по схеме:

конец мая;

середина июня;

по достижении пера 5-ти см.