Огородники рассказали всё о выращивании лука
Каждому нравится, чтобы в одной статье было отражено все от начала до конца, чтобы не искать нужную информацию по разным источникам.
Выбираем подходящие сорта:
Прежде чем осуществить посадку, я определяюсь с тем, как буду использовать лук.
Так, например, для выгонки на перо использую сорта:
Арзамасский;
Черниговский;
Бессоновский;
Союз;
Спасский.
Репка с высокими вкусовыми качествами, сладкая и сочная, вырастает у таких:
Испанский;
Ретро;
Ялтинский;
Глобо.
Их использую для приготовления салатов и консервации луковых колец.
Для длительного хранения беру сорта:
Фермер поздний;
Тимирязевский;
Ростовский.
Для подзимней посадки рекомендую обратить внимание на такие:
Шекспир;
Даниловский;
Коррадо;
Ред Барон.
Место под посадку:
Культура предпочитает рыхлый, плодородный грунт с нейтральным показателем кислотности. Обращаю внимание, что участок должен находиться на возвышенности и на нем не должно быть застоя влаги, поскольку это приводит к гниению самих головок.
Чтобы получить здоровые растения и хороший урожай, рекомендую соблюдать севооборот. Я не выращиваю лук на одном месте несколько сезонов подряд.
Не размещаю грядку там, где до этого росли:
кукуруза;
чеснок;
подсолнечник.
Размещаю посадку там, где до этого были:
томаты;
капуста;
картофель;
огурцы.
В качестве дополнительной защиты от вредителей, рядом с луком размещаю морковь.
Перед посевом участок для лука предварительно подготавливаю:
Осенью перекапываю на 2 штыка лопаты.
Тщательно выбираю растительные остатки.
Добавляю удобрения: 5 кг перегноя и 50 г суперфосфата на 1 м2.
Весной повторно перекапываю, но уже на глубину максимум 30 см. Вношу небольшое количество комплексных удобрений.
В день посадки делаю бороздки глубиной по 10 см и на расстоянии 20 см друг от друга. Затем поливаю ускорителем роста и только потом высаживаю луковицы, отступая по 10 см. Слегка присыпаю землей.
На что необходимо обратить внимание перед посадкой:
Прежде всего это погодные условия. Весной сажаю лук как только минула угроза возвратных заморозков и почва прогрелась до 5оС.
Осенью — в слегка промерзшую землю, но до наступления постоянных морозов.
Обращаю внимание и на сорта лука:
раннеспелые;
среднеспелые;
позднеспелые.
Сорта, предназначенные для получения луковиц и для выгонки на перо, рекомендую разместить на разных грядках.
Особенности ухода:
Полив осуществляю не чаще 1 раза в неделю. Использую мягкую, теплую воду.
Подкормки делаю по схеме:
конец мая;
середина июня;
по достижении пера 5-ти см.
Опубликовано: Ангелина Крент
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