Дачники рассказали о правилах формовочной обрезки садовой ежевики
Садовая ежевика – красивое и полезное растение, дающее вкусные ягоды. Но чтобы куст был здоров и хорошо плодоносил, он нуждается в формовочной и санитарной обрезке.
Ежевика – близкий родич малины. Соответственно, она имеет тот же цикл развития:
в первый год молодой побег растет;
во второй – плодоносит;
на третий год надо обрезать, потому что ягод больше не будет.
Разница лишь в том, что старые побеги ежевики сами по себе не отмирают, а продолжают жить, не давая расти молодой поросли, перехватывая свет. А для хорошего плодоношения ежевике (как и малине) нужен свет.
Кроме того, обрезка старых побегов дает еще немало положительных результатов:
Повышается морозоустойчивость. Молодой здоровый побег хорошо перезимует. Старый будет побит морозом, и в морозобойные трещины «с радостными криками» устремятся болезнетворные бактерии и грибки.
Чем старше побег, тем меньше от него пользы, но больше вреда. Повреждения накапливаются, устойчивость снижается – и старая поросль становится пищей для вредителей.
Формирующая обрезка позволяет правильно распределить питательные вещества в кусте, что обеспечивает максимальный урожай.
Советы для тех, кто только начал выращивать ежевику:
Садоводы, ранее не занимавшиеся садовой ежевикой, часто боятся обрезать слишком много, и потому оставляют плети, которые кусту даром уже не нужны. Это совершенно не то, о чем стоит беспокоиться: как и ее «сестра»-малина, ежевика растет очень быстро.
Даже если вы перестарались – потеряете только сезон. Укоренившийся куст, даже обрезанный под корень, к осени даст такую же массу побегов, сколько и было. Если же хорошо удобрять – рост будет еще мощнее.
А вот если произошло загущение, урожай упадет. И что еще хуже, есть вероятность заболевания куста.
Обрезать ежевику нужно дважды:
Осенью, после уборки урожая.
Весной, до начала набухания почек.
Осенняя обрезка проводится для формирования кроны, весенняя – санитарная, для удаления погибших за зиму веток.
Обрезая куст, надо руководствоваться несколькими простыми рекомендациями:
После сбора урожая срезают все ветви, на которых были ягоды. Резать надо под самый корень, оставляя минимальный пенек.
Осенью вырезаются все побеги, недостаточно зрелые и слишком слабые для зимовки.
Поврежденные вредителями, сухие, больные и сломанные плети срезаются тоже.
Молодые, но сформированные побеги обрезают на треть длины. Так они в новом сезоне дадут больше цветоносов.
Один куст обычно может корнями снабжать питанием не более 10 плетей. Не оставляйте в зиму больше.
Однолетние побеги срезают выше почки, не оставляя пеньков.
Весной вырезают все почерневшие и ломкие побеги: они отмерли, нет смысла их держать.
Все срезанные побеги надо сжигать, не оставляя на поживу вредителям.
Формировку ведут на второй год после посадки. Обычно формируют по одному из трех вариантов:
Веер – побеги расходятся веером в разные стороны.
Канат – плети тянутся в одну сторону, но не затеняют друг другу.
Направленное плетение – в одну или две стороны.
После высадки молодой куст подрезается до 25-30 см, чтобы не перегружать корни. Вырезаются слабые и тонкие побеги целиком, здоровые сокращаются в длине.
Весенняя обрезка, кроме санитарной, включает в себя обрезку бокового прироста до 1-3 почек для большей компактности куста. Это позволит предупредить чрезмерное вытягивание побегов. Все равно ягоды растут на двухлетних боковых побегах.
Уже летом, в течение июня, обрабатывают новые стебли. Если они достигли 70-90 см – у них пинцируют верхушку на 5 см. Боковые отростки укорачивают до 40-50 см. Это способствует образованию новых веток.
Нужно учитывать и сорт ежевики:
у Куманики оставляют 4-5 плетей;
у Росяники – 7 побегов;
у пряморослых форм – до 7 побегов;
у стелющихся – 8-10 плетей.
Поскольку же подрезка зависит и от места произрастания, то лучше оставить 1-2 запасных побегов. В крайнем случае их можно удалить позднее.
Опубликовано: Ангелина Крент
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