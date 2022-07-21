Дачники рассказали о правилах формовочной обрезки садовой ежевики

Садовая ежевика – красивое и полезное растение, дающее вкусные ягоды. Но чтобы куст был здоров и хорошо плодоносил, он нуждается в формовочной и санитарной обрезке.

Ежевика – близкий родич малины. Соответственно, она имеет тот же цикл развития:

в первый год молодой побег растет;

во второй – плодоносит;

на третий год надо обрезать, потому что ягод больше не будет.

Разница лишь в том, что старые побеги ежевики сами по себе не отмирают, а продолжают жить, не давая расти молодой поросли, перехватывая свет. А для хорошего плодоношения ежевике (как и малине) нужен свет.

Кроме того, обрезка старых побегов дает еще немало положительных результатов:

Повышается морозоустойчивость. Молодой здоровый побег хорошо перезимует. Старый будет побит морозом, и в морозобойные трещины «с радостными криками» устремятся болезнетворные бактерии и грибки.

Чем старше побег, тем меньше от него пользы, но больше вреда. Повреждения накапливаются, устойчивость снижается – и старая поросль становится пищей для вредителей.

Формирующая обрезка позволяет правильно распределить питательные вещества в кусте, что обеспечивает максимальный урожай.

Советы для тех, кто только начал выращивать ежевику:

Садоводы, ранее не занимавшиеся садовой ежевикой, часто боятся обрезать слишком много, и потому оставляют плети, которые кусту даром уже не нужны. Это совершенно не то, о чем стоит беспокоиться: как и ее «сестра»-малина, ежевика растет очень быстро.

Даже если вы перестарались – потеряете только сезон. Укоренившийся куст, даже обрезанный под корень, к осени даст такую же массу побегов, сколько и было. Если же хорошо удобрять – рост будет еще мощнее.

А вот если произошло загущение, урожай упадет. И что еще хуже, есть вероятность заболевания куста.

Обрезать ежевику нужно дважды:

Осенью, после уборки урожая.

Весной, до начала набухания почек.

Осенняя обрезка проводится для формирования кроны, весенняя – санитарная, для удаления погибших за зиму веток.

Обрезая куст, надо руководствоваться несколькими простыми рекомендациями:

После сбора урожая срезают все ветви, на которых были ягоды. Резать надо под самый корень, оставляя минимальный пенек.

Осенью вырезаются все побеги, недостаточно зрелые и слишком слабые для зимовки.

Поврежденные вредителями, сухие, больные и сломанные плети срезаются тоже.

Молодые, но сформированные побеги обрезают на треть длины. Так они в новом сезоне дадут больше цветоносов.

Один куст обычно может корнями снабжать питанием не более 10 плетей. Не оставляйте в зиму больше.

Однолетние побеги срезают выше почки, не оставляя пеньков.

Весной вырезают все почерневшие и ломкие побеги: они отмерли, нет смысла их держать.

Все срезанные побеги надо сжигать, не оставляя на поживу вредителям.

Формировку ведут на второй год после посадки. Обычно формируют по одному из трех вариантов:

Веер – побеги расходятся веером в разные стороны.

Канат – плети тянутся в одну сторону, но не затеняют друг другу.

Направленное плетение – в одну или две стороны.

После высадки молодой куст подрезается до 25-30 см, чтобы не перегружать корни. Вырезаются слабые и тонкие побеги целиком, здоровые сокращаются в длине.

Весенняя обрезка, кроме санитарной, включает в себя обрезку бокового прироста до 1-3 почек для большей компактности куста. Это позволит предупредить чрезмерное вытягивание побегов. Все равно ягоды растут на двухлетних боковых побегах.

Уже летом, в течение июня, обрабатывают новые стебли. Если они достигли 70-90 см – у них пинцируют верхушку на 5 см. Боковые отростки укорачивают до 40-50 см. Это способствует образованию новых веток.

Нужно учитывать и сорт ежевики:

у Куманики оставляют 4-5 плетей;

у Росяники – 7 побегов;

у пряморослых форм – до 7 побегов;

у стелющихся – 8-10 плетей.

Поскольку же подрезка зависит и от места произрастания, то лучше оставить 1-2 запасных побегов. В крайнем случае их можно удалить позднее.