Досрочные выборы в парламент Италии состоятся 25 сентября

Президент Италии Серджо Маттарелла издал указ о проведении досрочных выборов итальянского парламента.

В четверг, 21 июля 2022 года, пресс-служба Квиринальского дворца сообщила о решении президента Италии Серджо Маттареллы касательно смены парламентариев в стране, после отставки Марио Драги.

Сообщается, что Маттарелла издал указ, согласно которому досрочные выборы в национальный парламент Италии состоятся двадцать пятого сентября этого года. Отмечается, что это будут первые осенние выборы в Италии за последние сто лет.