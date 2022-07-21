Седьмой пакет санкций Евросоюза против России официально вступил в силу

Евросоюз обнародовал содержание седьмого антироссийского пакета санкций, который уже вступил в силу.

В рамках нового пакета санкций Евросоюза против России ограничения были введены против актёров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, мэра Москвы Сергея Собянина, заместителя премьер-министра России Сергея Белоусова и президента клуба байкеров "Ночные волки" Александра Залдастанова.

Пресс-служба Министерства иностранных дел России заявила, что новые антироссийские санкции незаконны, а попытка вновь давить на Москвы не будет удачной.