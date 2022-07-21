В Гонконге умер самый старый в мире самец гигантской панды

В тематическом парке Гонконга умер самый старый из живущих в неволе самцов гигантской панды. Ему было 35 лет.

Животное звали Ан Ан. Его подарил Китай Гонконгу вместе с самкой ЦзяЦзя. Она умерла в 2016 году в возрасте 38 лет и была самой старой пандой из живущих в неволе.

Животные содержались в гонконгском Ocean Park, где их очень любили. Ан Ана оплакивали как члена семьи.

У Ан Ана было повышенное кровяное давление, что характерно для старых панд. В последние три недели его здоровье ухудшилось, он скрывался от посетителей.

Животное стало менее активным, перестало есть твердую пищу. Сотни людей оставили свои комментарии к посту парка с пожеланиями скорейшего выздоровления Ан Ану.

Но самочувствие панды ухудшалось. После совещания ветеринаров Ocean Park и сотрудников Китайского центра охраны и исследования гигантской паны было принято решение подвергнуть Ан Ана эвтаназии, чтобы предотвратить дальнейшие страдания.

В заявлении парка сказано, что Ан Ан прожил полную жизнь, которая завершилась в солидном возрасте, эквивалентном 105 годам у людей.

В 2007 году Гонконгу подарили еще одну пару панд — самку Ин Ин и самца Ле Ле в честь десятой годовщины возвращения города Китаю.