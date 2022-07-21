Дачники рассказали, как летом стоит ухаживать за виноградом

Именно грамотный уход в теплое время года поможет теплолюбивым растениям благополучно пережить зимовку и дать хороший урожай в будущем.

Особенности июньского ухода:

В первом месяце лета виноград активно идет в рост, поэтому и уход в это время очень важен. Основополагающим моментом ухода должен стать правильный полив. Особенно критичен уровень влажности грунта для молодых растений.

Поливать виноград во время цветения не стоит, а вот на этапе завязывания плодов полив должен быть систематическим и интенсивным. Следите за тем, чтобы грунт пропитывался на глубину не менее 40 сантиметров.

Также в июне стоит провести прищипывание побегов. Эта процедура позволит сдержать излишний рост и направлять питательные вещества целенаправленно к соцветиям. Процедуру стоит провести за пару дней до начала цветения, укоротив верхушки сильно разрастающихся побегов на пару листов.

Как только на культуре появятся первые цветы, необходимо провести профилактическую обработку препаратами фунгицидной группы. В начале лета наибольшую опасность представляет мучнистая роса.

По мере роста виноград нужно подвязывать к шпалерам и пасынковать.

Не стоит забывать в начале лета и о питательных подкормках.

Перед цветением я вношу следующие подкормки:

Аммиачную селитру.

Суперфосфат.

Сернокислый калий.

Все компоненты нужно растворять по отдельности в воде, а затем смешивать и проводить подкормку корневым способом.

В это же время можно провести внекорневую подкормку раствором на основе мочевины, суперфосфата, сернокислого калия и борной кислоты.

Особенности июльского ухода:

В середине лета основной уход должен сводиться к защите винограда от заболеваний грибковой природы. Для этого каждые три недели я обрабатываю виноград препаратом «квадрис». Как только ягоды вырастут до размера горошины, можно провести обработку фунгицидными препаратами вроде «топаза».

Если лето выдалось дождливым и прохладным, лоза будет вызревать медленно. Ей необходимо помочь. Эффективными мерами станут пасынкование и подвязывание лозы к опоре. Чтобы поддерживать необходимый воздухообмен, нужно периодически прореживать зеленую массу.

Не стоит забывать и о питательных подкормках. В это время необходимы удобрения, содержащие азот, фосфор или калий.

Как ухаживать за виноградом в конце лета?

В августе наступает этап полного вызревания ягод, для отдельных сортов можно даже проводить сбор урожая.

В начале месяца желательно подкормить лозу минеральными подкормками. Следите только чтобы в их составе уже не было азота. Молодые кусты в это время больше всего нуждаются в фосфорно-калийных составах.

На этапе созревания ягод я провожу такую подкормку из борной кислоты, суперфосфата, калийной соли и марганца. Для приготовления рабочего раствора сначала развожу в горячей воде борную кислоту, а затем добавляю и остальные компоненты. Получившуюся смесь нужно разбавить водой, доводя до объема 10 литров.

Ближе к концу месяца стоит выполнить чеканку лоз, чтобы помочь им подготовиться к успешной зимовке.

Придерживайтесь данного перечня мероприятий, и ваш виноград сможет благополучно перезимовать.