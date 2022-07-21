Дачники рассказали, как ухаживать за смородиной после сбора урожая

Многие садоводы не задумываются о том, что кусты смородины после сбора урожая нуждаются в правильном и своевременном уходе.

Как только вы собрали урожай, кусты нуждаются в санитарной обрезке. Для начала подготовьте чистый секатор, а затем приступайте к обрезке.

Во время этой процедуры вам следует:

Обрезать больные и сухие побеги.

Удалить старые стебли, они выглядят толстыми, бурыми с налетом их также надо обрезать.

Избавиться от прикорневых ветвей, растущих внутрь куста.

Укоротить новые однолетние приросты на 5 см. Их можно оставить не все, а выбрать только самые сильные.

Удалить все ветки с признаками заболеваний. Затем их надо сжечь.

Приствольный круг:

Приствольный круг надо привести в порядок. Необходимо удалить все сорняки, листья и любой другой мусор. Земля вокруг куста должна быть чистой. Такая забота предотвратит распространение болезней и убережет от вредителей.

Полив:

Осуществлять полив после того, как растение закончило плодоносить – очень важно. Именно в этот период смородина восстанавливает свои силы, направляет их на развитие корневой системы и закладки почек на следующий год.

Поливать я рекомендую не под корень, а заранее надо вырыть лунки вокруг растения. Воды должно быть достаточно, в лунках могут оставаться лужи. В среднем на один куст требуется около 4 ведер воды.

Подкормка:

Смородина после плодоношения довольно слабая, ей необходимы дополнительные питательные вещества. Для подкормки очень хорошо подойдут органические удобрения. Можно приготовить раствор из древесной золы, суперфосфата и сульфата калия.

Если желаете сэкономить время, то можете просто под кусты вносить компост. Для молодых кустов смородины доза удобрения должна быть сокращена вдвое в отличие от взрослых кустов.

Рыхление почвы:

Обязательно взрыхлите почву около куста, так вы улучшите аэрацию. Если появились оголенные корни, то присыпьте их землей.

Осмотр и профилактическая обработка:

Я советую вам осматривать кусты смородины один раз в неделю. Если вы считаете, что все в порядке, то для профилактики можно использовать 1% бордоскую жидкость. Этим раствором опрыскивают растения. Корни можно пролить раствором марганцовки или фунгицидами. Неплохо справятся с этим Агролекарь, Топаз, Прогноз).