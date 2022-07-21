Дачники рассказали, как ухаживать за смородиной после сбора урожая
Многие садоводы не задумываются о том, что кусты смородины после сбора урожая нуждаются в правильном и своевременном уходе.
Как только вы собрали урожай, кусты нуждаются в санитарной обрезке. Для начала подготовьте чистый секатор, а затем приступайте к обрезке.
Во время этой процедуры вам следует:
Обрезать больные и сухие побеги.
Удалить старые стебли, они выглядят толстыми, бурыми с налетом их также надо обрезать.
Избавиться от прикорневых ветвей, растущих внутрь куста.
Укоротить новые однолетние приросты на 5 см. Их можно оставить не все, а выбрать только самые сильные.
Удалить все ветки с признаками заболеваний. Затем их надо сжечь.
Приствольный круг:
Приствольный круг надо привести в порядок. Необходимо удалить все сорняки, листья и любой другой мусор. Земля вокруг куста должна быть чистой. Такая забота предотвратит распространение болезней и убережет от вредителей.
Полив:
Осуществлять полив после того, как растение закончило плодоносить – очень важно. Именно в этот период смородина восстанавливает свои силы, направляет их на развитие корневой системы и закладки почек на следующий год.
Поливать я рекомендую не под корень, а заранее надо вырыть лунки вокруг растения. Воды должно быть достаточно, в лунках могут оставаться лужи. В среднем на один куст требуется около 4 ведер воды.
Подкормка:
Смородина после плодоношения довольно слабая, ей необходимы дополнительные питательные вещества. Для подкормки очень хорошо подойдут органические удобрения. Можно приготовить раствор из древесной золы, суперфосфата и сульфата калия.
Если желаете сэкономить время, то можете просто под кусты вносить компост. Для молодых кустов смородины доза удобрения должна быть сокращена вдвое в отличие от взрослых кустов.
Рыхление почвы:
Обязательно взрыхлите почву около куста, так вы улучшите аэрацию. Если появились оголенные корни, то присыпьте их землей.
Осмотр и профилактическая обработка:
Я советую вам осматривать кусты смородины один раз в неделю. Если вы считаете, что все в порядке, то для профилактики можно использовать 1% бордоскую жидкость. Этим раствором опрыскивают растения. Корни можно пролить раствором марганцовки или фунгицидами. Неплохо справятся с этим Агролекарь, Топаз, Прогноз).
Опубликовано: Ангелина Крент
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