Агрономы рассказали, какой золотарник стоит сажать, а какой лучше уничтожить

Растение, метелками цветов похожее на мимозу или астильбу, а по форме листвы напоминающее иву.

В последнее время агрономы и ученые забили тревогу: они ставят золотарник (или солидаго) в один ряд с опасным растением-захватчиком – борщевиком Сосновского. "Карьерные пути" у этих двух агрессоров во многом схожи.

Разница лишь в том, что борщевик был завезен на территорию России в качестве кормовой силосной культуры, а золотая розга оказалась на наших землях исключительно из-за своей соблазнительной красоты и неприхотливости.

В обоих случаях решение культивировать эти растения было ошибкой, однако к моменту, когда это стало очевидным, контроль над посадками "пришельцев" был утрачен, они акклиматизировались, одичали и стали активно осваивать все новые и новые земли.

Сегодня трудно найти местность, где не рос бы этот яркий агрессор. Мало того, многие садоводы высаживают золотарник на своих участках, т.к. наслышаны о его лекарственных свойствах.

И это, кстати, правда: корни, листья и соцветия этого растения используются в народной медицине и фармацевтике для изготовления противовоспалительных, заживляющих, антисептических и других лекарств. Что только усугубляет путаницу: так что же это за растение – дружить с ним или воевать? Поэтому давайте разбираться вместе – сначала и по порядку.

Золотарник – злостный захватчик или культурный вид?

Золотарник (Solidago) – многолетнее травянистое растение семейства Сложноцветные, или Астровые, обитающее практически на всех континентах Земли. Род насчитывает больше 100 видов, и около 20 из них культивируются как садовые, декоративные или лекарственные растения.

Представителей рода можно встретить в Америке, Европе, Скандинавии, Средиземноморском регионе. На территории России золотарник наиболее распространен на Кавказе и Дальнем Востоке, а также в Западной Сибири.

В Европу (в британский Королевский ботанический сад) золотарник попал из Северной Америки в XVIII веке. Известно, что два его вида – гигантский и канадский – культивировались как декоративные растения.

С тех пор многое изменилось – сегодня род золотарников разделился на две части: одни виды признаны инвазивными и внесены в Черную книгу флоры Средней России, а другие выведены специально в качестве декоративных многолетников для выращивания на приусадебных участках.

Конечно, золотарник не столь опасен для здоровья человека, как борщевик (по крайней мере – не вызывает ожогов и сильнейших аллергий), но негативные последствия от его присутствия не менее ощутимы.

Дело в том, что это растение способно не только быстро размножаться, увеличивая ареал на 15-20% ежегодно. Оно еще вытесняет других представителей флоры, обитающих по соседству.

Корни золотарника выделяют специальные вещества – ингибиторы, которые подавляют развитие других растений. С полей он "выживает" многолетние злаки, из леса – грибы и ягодники. Луга и пустоши, где появилась плантация золотарника, нельзя использовать ни в качестве пастбищ, ни для сенокосов, т.к. листва и стебли его непригодны в пищу животным.

Завладев территорией, золотая розга полностью меняет животный и растительный мир. А кроме того – негативно влияет на почву: под воздействием корневой системы меняется структура грунта – он становится воздухонепроницаемым и плотным. Таким образом, золотарник наносит немалый ущерб лесным и сельхозугодьям.

Больше всего опасений у агрономов и ученых вызывают следующие виды.

Золотарник обыкновенный:

Золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea) имеет второе наименование – европейский, и он же традиционно называется золотой розгой за форму стеблей, похожих на прутья. Встречается в хорошо освещенных лесах, на опушках и полянах, вдоль обочин дорог, предпочитает легкие песчаные и супесчаные почвы.

Соцветия прямостоячие, удлиненно-кистевидной формы.

Выделяют несколько подвидов этого растения, которые иногда рассматривают как отдельные (узколистный, крымский, лапландский), а также культурные сорта: пестролистный Variegata и Paleface с соцветиями кремового оттенка.

Золотарник обыкновенный используется в качестве лекарственного сырья в официальной и народной медицине, он отличный медонос и не считается инвазивным видом. При этом для животных он несъедобен.

Золотарник канадский:

Золотарник канадский (Solidago canadensis) – то самое растение родом из Северной Америки, которое первым попало на российские просторы и широко распространилось благодаря своей удивительной живучести и плодовитости. Размножается семенным и вегетативным способами. Одно растение способно дать до 100 тысяч семян, из которых взойдут 95%.

Этот агрессивный захватчик территорий может расти как на солнце, так и в полутени, достигая 2 м в высоту. Предпочитает хорошо увлажненную плодородную суглинистую почву, но не терпит застоя воды. Обладает высокой морозостойкостью. Занесен в Черную книгу флоры Средней России.

В медицине листья золотарника канадского используются для изготовления мочегонных, противовоспалительных и болеутоляющих средств. А в цветоводстве, как ни удивительно, на его основе выведены многие культурные виды и сорта (например, низкорослый Patio и яркий пушистый Golden Glory).

Золотарник гигантский, или поздний:

Золотарник гигантский (Solidago gigantea) – "товарищ и брат" канадского. Оба они были "первопроходцами" в освоении европейских территорий, также оба признаны инвазивными видами и внесены в Черную книгу.

Внешность этого высокорослого (до 2,5 м) многолетника может меняться в зависимости от местности произрастания – его легко встретить на лугах и в перелесках, на обочинах дорог и в светлых хвойно-лиственных лесах.

Часто этот вид путают с золотарником канадским, но отличие растений в том, что гигантский практически не способен размножаться семенами при самоопылении. У него остается только один путь размножения – вегетативный, однако это не мешает виду быстро заселять новые площади с помощью длинного корневища.