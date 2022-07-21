Иран согласился поставлять оружие в дружественные страны включая Россию

Командующий армией Ирана Киомарс Хейдари утвеждает, что его страна готова экспортировать вооружения в дружественные страны.

Глава штаба армий Ирана Киомарс Хейдари утверждает, что Минобороны его государства выразило готовность к экспорту вооружений и боеприпасов к ним всем дружественным странам, включая Россию.

Примечательно, что накануне советник Зеленского Алексей Арестович заявил, что Владимир Путин лично прилетел в Иран якобы с целью попросить беспилотники у президента страны Раиси для России, но получил отказ.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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