Командующий армией Ирана Киомарс Хейдари утвеждает, что его страна готова экспортировать вооружения в дружественные страны.

Глава штаба армий Ирана Киомарс Хейдари утверждает, что Минобороны его государства выразило готовность к экспорту вооружений и боеприпасов к ним всем дружественным странам, включая Россию.

Примечательно, что накануне советник Зеленского Алексей Арестович заявил, что Владимир Путин лично прилетел в Иран якобы с целью попросить беспилотники у президента страны Раиси для России, но получил отказ.