Дачники рассказали, что можно посадить у забора из хвойных и лиственных

Не всегда выбранный или доставшийся по наследству загородный дачный участок радует своим местоположением.

Хосты:

Говоря о теневыносливых декоративнолиственных растениях, разумеется, в первую очередь в голову приходят красавицы-хосты. И не зря!

Эти травянистые многолетники из семейства Спаржевые действительно весьма неприхотливы и прекрасно будут чувствовать себя в самом темном уголке сада, отлично выступая как в качестве солитеров, так и в качестве декоративного обрамления для множества других растений, с которыми легко уживаются.

А все – из-за огромного разнообразия форм, цветов и размеров – плотные кожистые листья хост могут быть крохотными и очень крупными, широкими и узкими, округлыми и заостренными, гладкими, волнистыми и "вафельными".

Да и палитра их окрасок порадует любого цветовода – темно- и светло-зеленые, оливковые, темно-голубые, серебристые, пестрые, с контрастного цвета каймой, полосами или пятнами, даже меняющие цвет в течение всего сезона.

Папоротники:

Среди этих растений, одних из древнейших на Земле, существует несколько декоративных садовых разновидностей, которые активно используются в ландшафтном дизайне. И предпочитают они для роста именно тенистые места. К тому же папоротники неприхотливы, морозостойки, просты в уходе.

В глухой тени забора вы можете высадить страусник, кочедыжник, адиантум, костенец, орляк, многорядник, листовик – посмотрите, как они выглядят, и подберите приемлемую для своего участка форму и высоту куста, размер, форму и окраску листьев.

Не забывайте только, что многие папоротники очень агрессивны и быстро завоевывают себе все новые территории, так что высаживать их нужно на огороженной территории, устраивая в почве ограничители (например, вкопав на глубину листы шифера).

Плющи:

Среди садовых разновидностей плющей, которые могут быстро заплести любую вертикальную опору или разрастись упругим почвопокровным ковриком, большинство предпочитает как раз тенистые влажные места.

Вы можете подобрать для озеленения арок, альпийских горок, стен и заборов виды плюща с кожистыми листиками самого разного размера, формы и цвета, даже те, что меняют цвет по осени.

Помните только, что в глухой тени лучше себя будут чувствовать и выглядеть зеленолистные сорта плюща, тогда как пестролистные могут терять контрастность окраски. Впрочем, и последним не подойдут участки с постоянным ярким солнечным светом – лучше выбирать места со спокойным рассеянным освещением.

В остальном садовые плющи весьма неприхотливы, растут практически на любой почве и легко размножаются. Главное их требование – обильный полив и дождевание, особенно в жаркую пору года.

Тисы:

Плохо освещенный участок сада также могут украсить многие вечнозеленые хвойные растения, например тис. Да-да, пусть вас не смущает то, что он относится к хвойным – листочки тиса действительно представляют собой хвою, вот только ее иголочки уплощенные и мягкие.

Чаще всего у нас выращивают весьма декоративный из-за ярких красных или желтых плодов тис ягодный.

Тисы – медленнорастущие деревья с очень густой вытянутой яйцевидно-цилиндрической или шарообразной кроной, цвет хвои может варьироваться от темно- до желто-зеленого.

Растения прекрасно переносят обрезку, неприхотливы, зимостойки, но требовательны к плодородию и влажности почвы, любят легкие нейтральной кислотности грунты и нуждаются в зимнем укрытии. Тисы хорошо смотрятся в одиночных и групповых посадках, альпинариях, миксбордерах и живых изгородях.

Пихты:

Если вы предпочитаете хвойные "классические" – то есть колючие растения, то и среди них нетрудно подобрать тенелюбивые и тенеустойчивые виды.

Например, обратите внимание на пихты – медленнорастущие, долгоживущие и ветроустойчивые культуры. На участке им понадобится место с влажной плодородной почвой, но обязательно хорошо дренированной.

Лучше всего приживаются 4-7-летние саженцы с закрытой корневой системой. Они должны быть абсолютно здоровыми, без повреждений кроны и сломанных или сухих ветвей. Не любит культура загазованности и задымления воздуха.

Для тенистого участка отлично подойдут пихта сибирская с конической кроной и блестящей темно-зеленой хвоей, пихта корейская с широковидноконусной кроной с густой темно-зеленой хвоей и фиолетово-пурпурными шишками, морозостойкая пихта сахалинская с мягкой хвоей, пихта бальзамическая с конусовидной кроной, опущенной до самой земли.