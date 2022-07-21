Китайская студентка Университета Юты пожаловалась, что ей угрожает бойфренд, в через несколько недель ее нашли мертвой

Университет штата Юта по требованию издания The Salt Lake City обнародовал документы, имеющие отношение к смерти китайской студентки. Предположительно, ее убил бойфренд.

19-летняя китайская студентка Жифан Донг была обнаружена мертвой в номере мотеля. На момент прибытия полиции в комнате находился ее бойфренд, 26-летний Хаоюй Ван. Он скзал, что убил девушку и собирался покончить с собой с помощью наркотиков.

Как выяснилось, за несколько недель до своей смерти Дун сообщила персоналу кампуса о суицидальных мыслях бойфренда.

Несколькими днями ранее молодой человек был арестован после ссоры с девушкой. Полиция выдала ей временный охранный ордер после этого инцидента.

Но на данный момент нет документа, согласно которому отделения полиции должны уведомлять учебные заведения об арестах и охранных ордерах в отношении студентов.

Из опубликованных документов следует, что сотруднкии общежития задержали уведомление полицейского управления университета о сообщениях о насилии.

Родители девушки говорят, что университет не защитил их дочь, зная, что она находится в опасности. Семья планирует подать в суд на учебное заведение.

В Университете уже был подобный случай. Легкоатлетка по имени Лорен МакКласки более 20 раз звонила в полицию кампуса, чтобы сообщить о домогательствах со стороны бывшего парня. он убил ее в октябре 2018 г.