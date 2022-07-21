Дачники рассказали, чем можно закислить почву под голубикой

Садовая голубика – одна из самых капризных ягодных культур. Поди угадай, в какой почве она будет охотнее расти – "попасть" в правильные цифры pH не так-то просто.

В отличие от большинства ягодников, голубика совершенно не любит жирную плодородную землю с нейтральной или щелочной реакцией – ей подавай чего-нибудь кисленького (например, рыжий верховой торф с песком), а вот на золу и свежий компост у нее "аллергия".

Многие думают, что голубика любит болотистую почву, т.к. в природе часто растет на берегах рек, но это тоже заблуждение. Кроме влаги, кустарнику нужна еще и хорошая аэрация корней, поэтому низинные места с высокими грунтовыми водами ему не подходят.

Лучше всего голубика чувствует себя на безветренных солнечных участках с достаточным увлажнением, но без застоя воды. А почва ей нужна сильнокислая (pH – 3,5-4,5), и это самое сложно выполнимое условие.

Еще перед посадкой голубики следует проверить кислотность почвы и позаботиться о подготовке подходящего субстрата – тогда поддерживать значение pH на необходимом уровне будет гораздо легче.

Если при посадке вы все сделали правильно (выбрали место, заполнили ямы качественным торфом, замульчировали хвоей), то нужная кислотность сохранится в течение полутора-двух лет. А потом придется снова закислять грунт, чтобы обеспечить питание и хорошее плодоношение кустиков голубики.

Чтобы определить, когда пора подкислять почву, кислотность желательно измерять регулярно (раз в две-три недели) с помощью лакмусовых полосок или pH-метра. Если значение pH оказалось 5,0 или выше – пора вмешаться!

Понять, что голубика нуждается в подкислении грунта, можно и по внешнему виду кустиков: листья на них в теплое время года начинают краснеть. Если не принять срочных мер, то саженец можно потерять.

Все потому, что в недостаточно кислой почве гибнет симбиотический гриб, который живет в корнях растения и образует с ними микоризу. Без него голубика не в состоянии усваивать питательные вещества и воду, т.к. на ее корнях нет впитывающих волосков, функцию которых и выполняет гриб.

Чтобы поддерживать это жизненно важное взаимодействие, нужно следить за кислотностью почвы и вовремя возвращать ее к "правильным" значениям. Самый быстрый и недорогой способ понижения уровня pH – полив растений под корень раствором одной из бытовых кислот, которые мы перечислим ниже.

Лимонная кислота:

Большинство садоводов не усложняют себе жизнь и используют для подкисления самое доступное вещество, которое наверняка есть на кухне у любой хозяйки, – лимонную кислоту.

1 ч.л. (5 г) на 3 л воды – объем, достаточный для закисления примерно 1 кв.м почвы, то есть для полива одного молодого кустика голубики. На ведро воды объемом 10 л нужно будет взять минимум 10 г (2 ч.л. или 1 ст.л.) "лимонки", чтобы получить раствор для полива с уровнем pH около 3 единиц. Его будет достаточно для полива взрослого куста.

Щавелевая кислота:

Щавелевая кислота в малых дозах – отличный стимулятор роста для растений. Ее раствор можно применять для замачивания семян, внекорневой подкормки, обработки почвы от паразитов и продления периода вегетации. Но в данный момент нас интересует способность этой кислоты подкислять грунт.

5 г (1 ч.л.) щавелевой кислоты, добавленные к 10 л воды с нейтральной реакцией (pH 7-7,5), позволят получить раствор с уровнем pH примерно 2,8 – то есть оптимальный для закисления почвы под голубикой. Ведро подкисленной таким образом воды выливают под каждый взрослый куст.

Столовый уксус:

Для подкисления почвы чаще всего используется 9%-ный столовый уксус, но подойдут и другие виды (например, яблочный). Кислотность любого уксуса, который вы сможете купить в продуктовом магазине, варьируется от 2,4 до 3,4 pH – исходя из этого и нужно дозировать вещество.

100-150 мл уксусной кислоты на 10 л воды (при начальном уровне pH воды около 7) будет достаточно для того, чтобы слегка подкислить почву под кустиками голубики. Такой раствор подойдет для поддержания кислотности в оптимальных значениях, когда они уже достигнуты.

Если же требуется экстренное закисление, то уксуса понадобится больше – 200-250 мл на десятилитровое ведро. Правда, такой радикальный способ нельзя применять часто, т.к. уксус плохо влияет на почвенные микроорганизмы.