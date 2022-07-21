Дачники рассказали, что угрожает розам в конце лета

К чему может привести недостаток внимания и нарушение правил агротехники? А главное – как справиться с возникшими проблемами и защитить нежных красавиц от всех невзгод?

Середина лета – время самого яркого цветения сада. И как же досадно бывает обнаружить среди июльского буйства красок и ароматов предательски почерневшие, сухие или покрытые налетом листья и бутоны любимых розовых кустов!

Опытные цветоводы знают, что за розарием нужно следить с особым вниманием. Ведь грибы и вредные насекомые не дремлют, а розы – весьма капризные создания, которые не терпят ошибок в агротехнике. Какие проблемы угрожают растениям летом и как с ними справиться?

Мучнистая роса:

Мучнистая роса – инфекционное заболевание, которое вызывает гриб-паразит Sphaerotheca pannosa – представляет опасность не только для роз, но и для всех садовых и огородных культур без исключения.

Споры очень живучи и могут сохраняться в почве несколько десятков лет. Главный признак болезни – пушистый белый налет на стеблях, листьях и черешках, который появляется в нижней части куста и постепенно "ползет" вверх, добираясь до цветущих бутонов.

Чаще всего мучнистая роса появляется на розах при сильных перепадах температур и высокой влажности воздуха. Риск заражения повышается при избытке азотных удобрений в почве и после кардинальной обрезки – в это время розовые кусты особенно уязвимы.

После вызревания спор на мицелии появляются мелкие капли жидкости. Пораженные части растения со временем чернеют и погибают, куст перестает расти и завязывать новые бутоны, ослабляется и утрачивает декоративность. Заболевшая роза вряд ли перенесет зиму, т.к. ее морозостойкость сильно снижается.

Черная пятнистость:

Споры гриба, вызывающего эту болезнь, живут в почве почти любого цветника, и им достаточно всего 7 часов теплой влажной погоды для того, чтобы прорасти. С помощью ветра, дождя, росы и насекомых патоген распространяется по саду, заражая все новые растения.

Первыми болезнь поражает листья: на них появляются мелкие черные точки, которые со временем разрастаются и желтеют по краям. Листья приобретают сначала желтый, потом серовато-бурый цвет, скручиваются и опадают.

Без лечения болезнь приводит к снижению иммунитета и морозостойкости, роза теряет листву, замедляется развитие молодых побегов. Ослабленное растение становится легкой жертвой и других патогенов, что может привести к его гибели.

Серая гниль:

Серую гниль вызывает гриб Botrytis cinerea, споры которого переносятся ветром, каплями воды и насекомыми. Возбудитель также обитает почти в каждом саду и пробуждается при благоприятных условиях (высокая влажность, перепады температуры).

Среди роз наиболее подвержены серой гнили представительницы групп флорибунда и чайно-гибридные. При этом взрослые ухоженные кусты способны противостоять инфекции, а страдают от нее обычно молодые или ослабленные растения.

Проявляется болезнь небольшими пятнышками желтовато-бурого цвета, которые возникают на бутонах, а затем темнеют, начинают мокнуть, увеличиваются в размерах и переходят на листья, цветоножки и стебли.

На поверхности пятен появляется сероватый налет с пушком. При отсутствии лечения болезнь распространяется на все части растения, вплоть до корневой системы. Если оставить зараженную гнилью розу под укрытием на зиму, то к весне она наверняка погибнет.

Церкоспороз (сероватая пятнистость):

Отличить церкоспороз от других видов пятнистостей несложно: на листьях образуются темные пятна с фиолетовым ореолом и постепенно истончающейся серединой. Это заболевание провоцирует гриб Cercospora rosicola, который начинает активничать при тех же погодных факторах, что и его "собратья", – высокой влажности и температуре.

Споры переносятся с ветром, насекомыми, с водой при поливе и грязным инструментом при обрезке.

Прогрессирущая болезнь приводит к отмиранию тканей, пожелтению и опадению листвы. Стебли покрываются пятнами, деформируются, на поврежденных побегах не формируются бутоны. Оставив заболевшую розу без должного лечения, вы рискуете потерять ее.